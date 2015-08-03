Zlatan Ibrahimovic Galatasaray'a mı geliyor?

İsveç ve İtalya basınında, Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic hakkında transfer haberlerine yer verildi.

İsveç'in Aftonbladet gazetesi haberinde, 33 yaşındaki Ibrahimovic ile Milan, Roma ve Manchester United'ın da ilgilendiğini ancak transfer için en yüksek teklifi Galatasaray 'ın yaptığını öne sürerek, "Galatasaray ile anlaşan Ibrahimovic'in 6 Ağustos Perşembe günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor" diye yazdı.

Futbolcunun daha önce forma giydiği İtalya'nın Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberde, Ibrahimovic'in 11 milyon Euro teklif aldığı Galatasaray ve Milan arasında ya da Paris'te kalmaktan yana bir tercih yapacağı iddia edildi.

Öte yandan, İtalya'nın yayın kuruluşlarından Mediaset ise sarı-kırmızılıların transfer için futbolcuya 11 milyon Euro, kulübü Paris Saint-Germain'e 5 milyon euro teklif ettiğini ileri sürerek, "Türkiye 'de oynamak istemeyen Ibrahimovic, Galatasaray'ın teklifini reddetti" ifadesini kullandı