Zlatan Ibrahimovic eliyle takım otobüsünün camını kırdı

AC Milan taraftarları takım otobüsünü coşkuyla karşılarken Zlatan Ibrahimovic eliyle otobüsün ön camını çatlattı.

Serie A'da Milan şampiyonluğa koşuyor. Bitime bir hafta ikinci Inter'in iki puan önünde zirvede yer alan İtalyan ekibi şampiyonluk havasına girmeye başladı.

Milan taraftarları futbolcuları taşıyan takım otobüsüne büyük ilgi gösterirken coşkuyla karşıladılar. O esnada Zlatan Ibrahimovic'in hareketi İtalya'da gündem oldu.

Taraftarları ateşlemek için otobüsün ön bölgesine doğru gelen İsveçli yıldız, ellerini cama vurarak taraftarlara eşlik etti.

Ibrahimovic cama yalnızca iki kez vurdu ancak ikinci vuruşunda otobüsün ön camı çatladı. Bu görüntüler İtalyan basınında ilgi gördü.