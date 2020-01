"Zlatan Ibrahimovic bir zamanlar dünya yıldızıydı"

İngilizlerin efsane golcüsü Alan Shearer, Zlatan Ibrahimovic'in "dünya yıldızı" olmadığını savundu.



35 yaşındaki Zlatan, Manchester United'ın Crystal Palace'ı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece İsveçli yıldız bu sezon Manchester United forması giydiği 24 maçta 14'üncü golü attı.

goal.com'un haberine göre; BBC'deki "Match of the Day" programında Phil Neville, Ibrahimovic'i "Her maç her dakika oynuyor. Avrupa Ligi, Federasyon Kupası... Hatta Rusya'ya gidiyor oynuyor, geri geliyor yine oynuyor. bence o dünya çapında bir yıldız. Çünkü dünya yıldızları dinlenmez her dakika oynar." diyerek övünce Shearer, tartışma yaratacak sözler sarf etti.

Bu görüşe çıkan efsane isim, "Dünya çapındaki diğer yıldızlara bakalım. Messi, Ronaldo, Suarez. Bunlar kadar iyi mi? O eskiden bir dünya yıldızıydı. Buna şüphe yok." ifadelerini kullandı.