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Spor

Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor

08 Nisan 2021 16:46

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, bir sinema filminde oyuncu olarak yer alacak. İsveçli futbolcu, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde "Antivirüs" karakterini canlandıracak.

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

Film gelecek yıl vizyona girecek.

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