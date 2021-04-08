Zlatan Ibrahimovic, film yıldızı oluyor

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, bir sinema filminde oyuncu olarak yer alacak. İsveçli futbolcu, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde "Antivirüs" karakterini canlandıracak.

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

Film gelecek yıl vizyona girecek.