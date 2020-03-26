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Dünya

Zizek'ten Koronavirüs yorumu: Küresel komünist tedbirlere ihtiyaç var

26 Mart 2020 19:44

Yazar ve düşünür Slovaj Zizek, Koronavirüs salgınına ilişkin, "Komünist tedbirlere kalıcı olarak ihtiyaç olduğunun bilincine varacağız. Şu anda küresel bir sağlık sistemine acilen ihtiyaç duyduğumuzu kim inkâr edebilir?" diye sordu

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