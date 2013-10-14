Zizek: İktidar biraz zeki olsaydı Gezi Parkı'na destek verirdi

Filozof Slovaj Zizek, Gezi Parkı direnişi hakkında “Türkiye’deki mevcut iktidar biraz zeki olsaydı sizin yanınızda olurdu. Projeyi iptal ederdi” dedi.

Dünyaca ünlü felsefeciler Slovaj Zizek ve Alain Badiou, Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği “Küreselleşme ve Yeni Sol Konferansı”na konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda “İdeolojiler devri kapandı diyenler yanılıyor” ifadelerini kullanan Zizek, devamında şunları belirtti:

“ABD bile ideolojik nedenlerden dolayı hükümet işlerini ‘kapatmak’ zorunda kaldı. Haysiyet ve insan onuru için yaşamalıyız. Sokağa dökülmezseniz yanlış bir demokrasiyle yönetilmiş olduğunuzu belirtmemiş olursunuz. İnsanlar daimi bir kontrol içinde. ABD halkı Stalin’in bile kıskanacağı bir biçimde kontrol edildiği ortaya çıktı mesela.”

‘Gezi ile beraber...’

Konferansın katılımcılarına, “Siz Gezi’yle beraber küreselleşmede sorun olduğunu ortaya koydunuz. Türkiye’deki mevcut iktidar zeki olsaydı sizin yanınızda olurdu” diyen Zizek’in öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Dünyada aslında ters giden bir şeylerin olduğunu siz Türkiye’den gösterdiniz. Sokağa çıkarak taleplerinizi dile getirdiniz. Türkiye’deki mevcut iktidar biraz zeki olsaydı sizin yanınızda olurdu. Projeyi iptal ederdi. Sizin taleplerinizi başlangıçta yerine getirselerdi iş bu noktaya varmayacaktı. Gezi benzeri isyanların hepsinin özünde, küresel kapitalizme verilen tepki vardır. Sizin yaptığınız gerçekten olağanüstüydü. Utku Kalı gibi insanlara ihtiyacınız var.”

‘Gezi’de kapitalizme karşı çıktınız’

Fransız felsefeci Alain Badiou ise “Bugün Türkiye’de kapitalizmin kendisiyle ve benim tuhaf, canavar, yaratık olarak nitelendirebileceğim İslami kapitalizmle karşı karşıyayız. Ben kapitalizmin her türüne karşıyım. Gezi Direnişi ile birlikte siz hem kapitalizmin kendisine hem de İslami hükümetin sizi ezmesine karşı çıktınız” dedi. Gezi’de toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiğine işaret eden Badiou, şöyle devam etti:

“Komünizm, bildiğiniz üzere bireylerin çıkarları değil halkın kollektif çıkarlarına yöneliktir. Komünizmin kendisi soyut değil aslında somut bir deneydir. Bazen soruyorum neden böyle somut bir deney dünyanın yasası haline gelmez diye. Ama cevabı da kendim vereyim: Çünkü dünya nüfusunun %1’lik kısmı dünyadaki mülkiyetin %50’sine sahip olduğu için. Hatta dünya nüfusunun sadece %10’luk kısmı neredeyse dünyadaki mülkiyetin neredeyse tamamını elinde tutuyor. İşte asıl soru, bunu nasıl kabul edebiliyoruz” dedi.

Badiou, dünyanın önündeki gerçek alternatifin yeni bir komünizm modeli geliştirilmesi olduğunu söyledi.