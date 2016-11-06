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Dünya

Zizek: ABD'li olsam Trump'ı desteklerdim, esas tehlike Clinton

"Amerika hala diktatörlükle yönetilen bir devlet değil, Trump da faşizmi getirmeyecek"

06 Kasım 2016 01:53

Slovenyalı ünlü filozof Slovaj Zizek, ABD'nin yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili olarak “Oy kullanabilecek olsam Trump'ı desteklerdim. Ondan korkuyorum. Gerçek tehlikeninse Hillary olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; her toplumun yazılı olmayan kurallara sahip olduğunu ve siyasetin çalışma şekilleri bulunduğunu ifade eden Zizek, Trump’ın bunu bozduğunu kaydetti. Slovenyalı filozof, “Eğer Trump kazanırsa Cumhuriyetçiler ve Demokratların ikisi de temellerine dönecek, kendilerini yeniden düşünecek ve belki de oradan bazı şeyler çıkacak” diye konuştu. Zizek, şöyle devam etti:

“Amerika hala diktatörlükle yönetilen bir devlet değil, Trump da faşizmi getirmeyecek. Ancak bu büyük bir uyanış olabilir. Yeni siyasi süreçler tetiklenebilir.”

 

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