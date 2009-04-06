Ziynet Sali'ye sahte kimlik şoku

Sahte Ziynet Sali olarak 3 yıl süre ile bir çok yerde suç işleyen ve neler yaptığı Rum polisi tarafından gizli tutulan Salih Necati'yi görmeye ve ifade vermeye Rum polisi Ziynet Sali' yi acil olarak Rum kesimine çağırdı.Olayı polisin açtığı telefon ile öğrenen gerçek Ziynet Sali şok olduğunu söyledi. Sali" Ben Rum ve Türk kesiminin sevilen Türk sanatçısıyım. Erkek olduğu halde kendi fotoğrafını yapıştırıp benim adımı ve bilgilerimi çalmış, hayatımın bir çok zamanını Kıbrıs Rum kesiminde geçiriyorum. Böyle bir olayı neden ve niçin yapar akıl erdiremedim. Başka insan mı yoktu. Rum polisi beni aradığında bana şaka yaptıklarını zannettim. Ama kendileri de böyle ilginç bir olay yaşadıkları söylediler. Acil olarak gidip ifade vermem gerekiyor. Benim kimliğimi taklit edip erkek olarak kendi fotoğrafını yapıştırmış, tabi Rum polisi Türk ismi olduğu için anlamıyor. İsme dikkat etmiyor, suç işlediği zaman yakalanmış, bunun ortaya çıkmasına sevindim. 3 yıldır bir erkek benim kimliğim ile dolaşıyor haberim yok. Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Benim kimliğim ile bir çok sahtekarlık olayına karışmış, polis bana kimliğimi daha önce düşürüp düşürmediğimi sordu. Düşürmediğimi söyledim, ben sürekli konserlerim için Rum kesimine gidiyorum, böyle bir durumda bir an önce gidip temize çıkmak istiyorum" dedi.