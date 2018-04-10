Ziynet Sali Londra'da sahne alacak

Celal Sönmez / Londra, 10 Nisan (DHA) - Ziynet Sali, ilk İngiltere konserinde sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Çocukluğunu geçirdiği İngiltere’de ilk kez konser verecek olmanın tatlı heyecanını yaşayan Sali, Londralı organizatörlüğünde 6 Mayıs Pazar günü Londra’daki 02 Kentish Town’da dinleyenlerine müzik ziyafeti yaşatacak.

Sevenleri için bu ilk Londra konserinde çeşitli sürprizleri olduğunu açıklayan sanatçı, bir yandan özel kostümler hazırlatırken, diğer yandan da kendi şarkıları dışındaki şarkılara da yer vereceği sürpriz bir repertuvara imza atacağının müjdesini verdi.

Bir yıldır Londra’da sürdürdüğü müzik çalışmalarının sonucunda, geçen yıl “Magic” isimli İngilizce klibini yayınlayan Ziynet Sali, 2018’de beş şarkılık İngilizce bir albüm çıkaracağı haberini sevenleriyle paylaştı.

Türkçe şarkılar kadar, Yunanca ve İngilizce şarkılarda da başarısını ispatlayan Sali, güçlü sesi ve sahne performansı ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

Kıbrıs’ta dünyaya gelen Sali, küçük yaşlarından itibaren İngiltere’de yaşamaya başladı.

Manchester’da altı yaşına kadar yaşadıktan sonra Kıbrıs’a dönen Sali, dördüncülük ile mezun olduğu konservatuvar eğitimi sonrasında yıllar içinde pop müziğin piyasasında yer aldı.

Ünlü sanatçı Londra’da ilk kez vereceği konser öncesinde, sevenlerine bir mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

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- Ziynet Sali\'nin Londralılara mesajı