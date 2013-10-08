Ziynet Sali: Hamit Altıntop ile birlikte olmayı denedik ancak olmadı

Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop’la aşk yaşadığı öne sürülen şarkıcı Ziynet Sali, iddialara yanıt vererek “Denedik ama olmadı. Şimdi hayatımda başka biri var” dedi.

Magazin kulislerinde dolaşan bir dedikodu daha doğru çıktı. Şarkıcı Ziynet Sali, Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop’la aşk yaşadığı iddiasını doğruladı.

Hürriyet’ten Demirhan Hararlı’nın haberine göre, ikilinin ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisinde tanıştığı, yedi aydır aşk yaşadıkları ve ilişkilerinin duyulmaması için de gözlerden uzak yerlerde görüştükleri konuşuluyordu.

Hamit Altıntop’la ilişki yaşadıklarını ama kısa süre önce ayrılık kararı aldıklarını açıklayan Ziynet Sali, şimdilerde hayatında başkasının olduğunu söyledi:

Bayramda İngiltere’deyim

“Hamit, çok iyi bir insan. Onunla beraberliğimizin sürmesini çok istiyordum. Denedik ama olmadı. Olmadı mı olmuyor işte. Tam ‘erkeklerden yana şanssızım, belki de benim kaderim bu’ dediğim sırada da karşıma başka bir kısmet çıktı.

Yeni tanıştık. İsmini açıklamak istemiyorum ama şu kadarını söyleyebilirim; kendisi bir işadamı. Çok beyefendi. Bayramda 10 günlüğüne İngiltere’ye gideceğiz. Bu tatil için bayrama iş almadım. Artık benim de mutlu olma zamanım geldi.”