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Yaşam

Ziyaretine gelmeyen oğlunu öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürüp, kızını yaraladı

16 Ekim 2013 09:44

Muğla'da bir baba, bayram ziyaretine gelmediği iddiasıyla tartıştığı oğlunu pompalı türekle vurarak öldürdü, kızını ise yaraladı.

İddiaya göre Turan İşli, çocukları bayramda elini öpmeye gelmediği için eski eşinin evini bastı.

Çıkan tartışma sonucu İşli, 17 ve 19 yaşlarındaki çocukları Nazmi ve Ebru İşli'ye tüfekle ateş açtı.

Göğsünden vurulan Nazmi İşli, olay yerinde hayatını kaybetti, ablası Ebru İşli de yaralandı.

Ebru İşli, o sırada yoldan geçmekte olan ve seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan bir kişiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı arıyor.

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