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Ziyarete gittiği mezarlıkta cesedi bulundu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Karacasu İlçesinde yakınlarının mezarını ziyarete giden Eşref Gölükçetin (83) ölü olarak bulundu

29 Kasım 2018 22:44

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Karacasu İlçesinde yakınlarının mezarını ziyarete giden Eşref Gölükçetin (83) ölü olarak bulundu. 
Olay, saat 13.00 sıralarında Karşıyaka Mezarlığı’nda meydana geldi. Eşref Gölükçetin sabah saatlerinde yakınlarının mezarına çam fidanı dikmek için mezarlığa gitti. Ancak bir daha geriye dönmedi. Mezarlıktan geçen bir vatandaş, el arabasının üstüne yığılmış halde birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Eşref Gölükçetin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karcasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belli olacak.

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