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Yaşam

Ziyaretçiler ayin için Sümela Manastırı'na geldi TRABZON (A.A)

15 Ağustos 2011 13:08

-Ziyaretçiler ayin için Sümela Manastırı'na geldi TRABZON (A.A) - 15.08.2011 - Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan ve 88 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda bugün yapılacak olan ayine katılacak ziyaretçiler, manastırın bulunduğu ören yerine geldi. Maçka ilçesinde Karadağ'ın eteklerindeki Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, bugün Hristiyanlarca ayin yapılacak. Ayine katılacak ve aralarında Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve ABD'den gelenlerin de bulunduğu ziyaretçiler, sabah saatlerinde ayinin yapılacağı Sümela Manastırı'na gitmek için Trabzon kent merkezi ve Maçka ilçesindeki otellerinden ayrılarak, kendileri için tahsis edilen otobüs ve midibüsler ile tarihi Sümela Manastırı'nın bulunduğu alandaki sosyal tesislerin önüne geldi. Bazıları yürüyerek, bazıları da kendileri için tahsis edilen araçlarla manastıra doğru hareket eden ziyaretçilerin bir kısmının da sosyal tesislerin olduğu alandaki iş yerlerinden hediyelik eşya satın aldıkları ya da kahvaltı yaptıkları gözlendi. Bu arada, ayin dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri Maçka ilçesi ile Sümela Manastırı ve ören yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan, manastırın alt kısmındaki sosyal tesislerin bulunduğu alanda, gürültü nedeniyle taş düşme riskine karşı 500 kişinin katılmasına izin verilen ayine katılamayacak ziyaretçilerin, ayini canlı olarak izleyebilmesi için dev ekran kuruldu.

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