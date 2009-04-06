Ziyaret, ABD’li yatırımcıyı şahlandıracak

Türk - Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Uğur Terzioğlu, “Obama’nın gelişi ilişkileri şahlandıracak. Milyar dolarlık ABD fonları Türkiye’ye yatırım yapacak” dedi.



ABD Başkanı Barack Obama’nın 3 günlük Türkiye ziyareti, iş dünyasında büyük heyecan yarattı. İşadamları, ziyaretle birlikte oluşacak yeni iklimde, ABD’li yatırım fonlarının Türkiye’ye akışının sağlanacağına ve yine yıllardır yerinde sayan Türkiye‘nin ABD’ye ihracatının Obama döneminde artacağına inanıyor.



16 milyar dolarlık hacim



Ciroları toplamı 50 milyar doları aşan ve toplam 500 bin işçi çalıştıran yaklaşık 1000 üyeli Türk - Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA) Başkanı Uğur Terzioğlu, bugün Başkan Obama’yla kısa bir görüşme yaparak işadamlarının mesajını kendisine aktaracak. Terzioğlu, şunları söyledi:



“Bu geziden çok umutluyum. Mahalleye yeni taşınmış bir aileye, anne - baba ziyarete giderse, çocuklar da o ailenin çocuklarıyla arkadaş olur. Obama, Türkiye’ye gelip ilişkileri şahlandırırsa, ABD’deki yatırımcı da Türkiye’ye iyi gözle bakar, güvenir. Biz ABD - Türkiye ilişkilerinde 22 senedir önemli rol oynayan bir kuruluşuz. Yarın (bugün) Başkan Obama’yla kısa bir görüşmem olacak. Kendisinden Amerikan fonlarını Türkiye’ye yönlendirmesini isteyeceğim. ABD’de doktordan, gardiyana, tüm mesleklerin milyar dolarlık yatırım fonları olur. Bunlar kriz ortamında gidecek yer arıyor. Obama’nın ziyaretinin yaratacağı ortamda bu fonların Türkiye’ye sıcak bakacağına ve yatırım yapacağına inanıyoruz.”



Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi şu anda 16 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. ABD, Türkiye’nin en çok en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 8. sırada bulunurken, en çok ithalat yaptığı ülkeler içinde de Rusya, Almanya ve Çin’in ardından 4. sırada geliyor.



2008 yılında Türkiye ABD’ye 4.3 milyar dolarlık ihracat yaparken, 12 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ABD’ye 2007 yılında ise yaklaşık 4.2 milyar dolarlık ihracat, 8.2 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. 2004 yılına göre, ABD’ye ihracat yüzde 11.7 azalırken, ithalat yüzde 152.3 arttı. 2004 yılında ABD’ye 4.9 milyar dolarlık ihracat, 4.7 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriliyordu.



‘İhracatımız artacak’



2000’de ABD’ye 3.1 milyar dolar ihracat yapan Türkiye 2008’de bu rakamı ancak 4.2 milyar dolara çıkarabilirken Obama’nın ziyaretiyle ABD’ye ihracatın artırılması için uygun bir ortam yakalanacağı ve ihracat rakamının süreç içinde katlanabileceği umudu doğdu. Uğur Terzioğlu şunları söylüyor:



“2008’de dolar düşünce ABD’den ithalat patladı. İhracatımızın artması için ürünlerimizin artması, çeşitlenmesi lazım. Eskiden bornoz kotası, havlu kotası peşinde koşardık. Artık zeytinyağı, demir - çelik, mermer, teknoloji ihracatımız var. Jet uçaklarının yedek parçası bile Türkiye’den gidiyor. Bunlar iyi gelişmeler. Ama şu an ticaretimiz krizden etkilendi. Eylül 2009’dan itibaren işlerin değişmesini bekliyoruz. Obama’nın ziyaretinden sonra dış ticaretin Türkiye lehine 20 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz.”



Yabancı yatırımcının yüzde 4.5’i Amerikalı



ABD’den Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım girişi artarken, 2006 sonu itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 733 Amerikan sermayeli şirketin toplam yatırımı 848 milyon dolardan 2007 yılında yaklaşık 4.2 milyar dolara yükseldi.



2007’de Türkiye’de faaliyet gösteren ABD sermayeli toplam firma sayısı 834’e, ABD menşeli toplam sermaye miktarı ise 9.2 milyar dolara ulaştı. Buna göre, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirketlerin yüzde 4.5’i ABD sermayeli.



Amerikan Şirketleri Derneği: Obama'nın ziyareti Türkiye'nin önemini vurguladı



Amerikan Şirketler Derneği (ABFT), ABD Başkanı Obama'nın ziyaretinin, öncelikli bir ticari ve yatırım ortağı olarak Türkiye'nin Amerika için önemini vurgulandığını bildirdi.



Aynı zamanda Amerikan Ticaret Odası'nın Türkiye Ofisi de olan Amerikan Şirketler Derneği'nden yapılan açıklamada, Obama'nın ziyareti ile Amerika ile Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.



Açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretinin Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortağı olarak ABD için büyüyen önemini vurguladığı ve Türkiye'ye yapılan yatırımların önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkarak 10 milyar dolardan daha fazla bir miktara ulaşacağı inancında oldukları kaydedildi.



ABD'nin Türkiye'ye doğrudan yatırım stoğunun 2006 ile 2007 yılı arasında iki katına çıkarak 2,6 milyar dolardan yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, ABFT üyelerinin ticari ortamla ilgili güncel bir ABFT araştırma anketinde, Türkiye'ye yatırım kararlarından memnun olduklarını belirttikleri ve diğer Amerikan şirketlerinin daha fazla yatırım yapmalarını tavsiye ettikleri ifade edildi.



Açıklamada, reformlar ve AB'ye uyumun Türkiye'ye yapılacak yeni Amerikan yatırımları açısından son derece önemli olduğu vurgulanarak, "Küresel ekonomik kriz ortamında, ABFT üyeleri yatırımların kritik piyasa reformlarını gerçekleştiren üyelere akacağını ve böylelikle Türkiye'nin uygulamalarını AB şartlarına uyarlamaktan ve ticari ortamını güçlendirmekten karlı çıkacağına inanmaktadır" denildi.



ABFT Başkanı Galip Sukaya da konuyla ilişkin değerlendirmesinde, "Güvenlik ve Türkiye'nin Avrupa'daki yeri gündemi belirleyecekken, Amerikan iş çevreleri Başkan Obama'nın ziyaretinin, ayrıca, ticaret ve yatırım ortağı olarak Türkiye'nin öneminin altını çizdiğini düşünüyorlar" dedi.



Günümüzdeki uluslararası yatırımcıların büyüme ve yatırımla ilgili en büyük potansiyele sahip pazarlar olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye'yi gördüklerine işaret eden Sukaya, Obama'nın ziyaretinin, dinamik, hızlı büyümekte olan Türkiye'de henüz yatırım yapmamış olan Amerikan şirketleri nezdinde Türkiye'nin gücünü aşikar hale getirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.



Galip Sukaya şunları belirtti:



"Başkan Obama Türkiye'nin yerinin Avrupa'da olduğunu vurgulamaktadır ve iş alemi içinde olan bizler Türkiye'nin uyum sürecini ve gelecekteki katılımını hızlandıracak olan reformlara tam destek veriyoruz.



Gündemimizin başında, bürokratik etkinlik ve şeffaflığı geliştiren, fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendiren ve nitelikli işgücü için çalışma izinlerinde daha fazla esnekliği mümkün kılan reformlar bulunmaktadır.



Amerikalılar, ekonomilerinin büyüklüğü, inovasyon ve teknoloji transferi bakımından dünyaya öncülük etmektedir. Doğru reformlarla, Amerikan Ticaret Odası Türkiye Ofisi olarak ABFT istihdam hacmi, inovasyon ve ihracatta artış sağlayacak şekilde, Amerika'nın ülke dışındaki yatırımlarından daha fazla pay alabilecek konumda olduğu inancındadır. Başkan Obama Türkiye'nin dünyadaki yeni ekonomik önemini vurgulayacak mükemmel bir konumdadır."

