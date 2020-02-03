Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt düştü: Hata olduğu kesin, soruşturma başlattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmenlere dağıtılan ve başı açık kadınların çocuklara şiddet uygularken başı kapalı kadınların ise şefkat gösterirken resmedildiği kitaba ilişkin olarak, “Hata olduğu kesin” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) konuyla ilgili haberler için yapılan, “Maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir” açıklamasının aksi yönünde ifadeler kullanan Bakan Selçuk, kitaptaki resimler ile ilgili “Doğru resmetmemişler. Soruşturma başlattık” diye konuştu.

Bakanlığın doğal afet, ‘terör’ ve cinsel istismar gibi olaylar karşısında psikolojik destek sağlamak amacıyla başlattığı, ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı’ kapsamında hazırlanan kitapta başı açık kadınlar çocuklara şiddet ve istismar uygularken türbanlı kadınlar ise şefkat gösterirken resmedildi. Söz konusu kitabın kamuoyuna taşınmasının ardından Bakanlık, bir açıklama yayımladı. Açıklamada, haberin, “Maksatlı bir algı oluşturmak amacıyla” yapıldığı savunularak, “Dört görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan bir algı oluşturulmak istenmektedir” dendi.

Ziya Selçuk, dün katıldığı bir televizyon programında kitaba ilişkin sorulan soruya, Bakanlık’tan ilk yapılan açıklamadaki ifadelerin tersi cümlelerle yanıt verdi. Kitapla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Selçuk, kitapta kullanılan resimlerin de doğru olmadığını belirtti. Selçuk, “Beni az çok tanıyanlar onu onaylamayacağımı bilirler” ifadelerini kullandı.

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