Ziya Selçuk: 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde her kararlarının zor olduğunu söylerken, "Okulların açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız" dedi.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Selçuk, salgına rağmen okulların açılma planına ilişkin konuşurken, "Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız, böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu'na tekrar tekrar danışıyoruz" ifadesini kullandı.

Okulları açmaya hazır olduklarını ancak 2 ay sonrası için net bir şey söylenemediğini belirten Selçuk, "Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizim aslında her kararımız zor. Verilen her karar bir çocuğun geleceği ile ilgili. Bir çocuğun geleceğine dokunuyorsunuz. Ve bu kararı vermenin kişisel bir sorumluluğu yok, ahlaki vicdani sorunu var. Emin olun en küçük kararlar da bile bunu danışalım soralım. Arkadaşlar bununla ilgili risklerimiz nelerdir? Bütün bunları konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu'na tekrar tekrar danışıyoruz.

"Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle inansın ve verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

"Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek hiçbir şeyi bağlamamak lazım. 2 ay sonrasında ne olacağını bilmiyoruz ki.

"O yüzden de bu meseleyi bütünsel olarak düşünmek lazım. Biz gerçekten Bilim Kurulu ile ilişkilerimize baktığımızda öğretmenlerimize illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

"Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir."