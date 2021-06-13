Zirvenin sürdüğü Cornwall'da binlerce çevre aktivisti, G7 liderlerine mesaj göndermek için sahillerde toplandı

Britanya'nın Cornwall kentinde G7 Zirvesi sürerken, binlerce protestocu şehrin plajlarına akın ederek G7 liderlerine seslerini duyurmak için protesto düzenledi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Cornwall'ın çeşitli yerlerinde çevreciler, süren G7 Zirvesi'nde çevre ve iklim konularında seslerini duyurabilmek için bir araya geldi.

Farmouth isimli kasabada bin sörfçü ve yüzücü, dünyanın denizleri ve okyanuslarının daha iyi korunması çağrısı yaparak kürek çekti.

Britanya'nın dört bir yanında gelen sörfçüler "Denizleri koruyun", "İklim hareketi, şimdi", "Gezegenin ölmesine izin vermeyin" sloganları attı. Dev bir şişme köpek balığı su üzerinde gezdirilerek deniz canlılarının plastik tüketmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Oxfam kampanyacıları ise Swanpool Plajı'nda G7 liderleri kılığına girdi. Yardım kuruluşu, G7 liderlerinden karbon emisyonunu düşürmek için harekete geçmeleri ve iklim krizinin etkilerini en çok yaşayacak ülkelere destekte bulunmalarını istedi.