Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan İstanbul Ekonomi Zirvesi\'nin tanıtım toplantısı bugün yapıldı. 10 ülkeden yatırımcıları ve 500\'den fazla iş insanını ağırlayacak olan zirveye ilişkin bilgi veren İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, \"Zirveyle beraber artık \'üretim ve sanayi\' diyerek durum tespiti yapmayı düşünmüyoruz. Hedefimiz zirve boyunca 4 milyar liralık yatırımın olması\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük ekonomi organizasyonları arasında yer alan İstanbul Ekonomi Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından kanaat önderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 14 Aralık\'ta 2’ncisi düzenlenecek olan zirvenin basın lansmanı Ortaköy\'de bir otelde gerçekleşti. Toplantıya, zirvenin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu\'ndan (DEİK) Pınar Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları Kurumsal ve Pazarlama Müdürü (THY) Merve Doğru, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

İstanbul Çırağan Sarayı\'nda 14 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan zirvede sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek. Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesinde bu yıl hedef, 4 milyar ciroluk iş hacmine ulaşmak. Türkiye\'nin tanınırlığının artmasına, yabancı yatırım şirketlerin ülkeye gelmesine katkı sağlayacak olan zirvede ayrıca B2b (kurumsal) ve B2c (bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek.

\"TÜRKİYE\'NİN GERÇEK POTANSİYELİNİ ANLATMAYA ÇALIŞACAĞIZ\"

Zirveye destek veren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, \"Bugün 2’ncisi düzenlenecek olan zirvenin tanıtımını ve gerçekleşecek etkinlikleri konuşmak için toplandık. İstanbul, asırlar boyu dünya ticaret merkezi olmuş, aslında ekonomiyi de yönetmiş. Biz artık Türkiye\'nin dünya ticaretinde hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli fırsatların ne olduğunu bu zirvede tartışarak, gündeme getireceğiz. Türkiye\'nin gerçek potansiyelini anlatmaya çalışacağız. Geçen yıl yapılan zirveye de destek vermiştik. Bu zirvede de özellikle ticari hayatın gelişmesiyle eğitimin iç içe olmasından hareketle, yetişmiş insan gücüne verilmesi gereken katkılar bağlamında yapılacak değerlendirmelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.

RANT EKONOMİSİNDEN SANAYİ EKONOMİSİNE GEÇMELİYİZ

İş dünyası olarak sıkıntıları hissettiklerini fakat hedeflerinden vazgeçmediklerini söyleyen İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise, \"2\'ncisini düzenlediğimiz ekonomi zirvesinde biz artık üretim ve sanayi diyoruz. Bu ülkede sanayi lobisinin çok daha güçlü olması lazım. İş insanlarının ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Bugüne kadar zaten ellerinden geleni yaptılar ama bundan sonra ülkemiz için biraz daha fazla çalışarak, rant ekonomisinden sanayi ekonomisine geçmeliyiz\" diye konuştu.

\"DURUM TESPİTİ YAPMAYACAĞIZ, YATIRIM HEDEFLİYORUZ\"

Zirve kapsamında somut fayda peşinde olduklarını belirten Değer, \"Zirvede durum tespiti yapmayı düşünmüyoruz. 500 iş insanı, yerli, yabancı yatırımcılar ve hükümetten yetkililer bir araya gelecek o yüzden zirveden yatırım çıkması gerekiyor. Bizim için somut fayda budur. Sadece durum tespiti yapan zirvelerin anlamı olduğuna inanmıyorum. En azından 4 milyar liralık yatırım bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"SON 10 YILDA KAZANDIĞIMIZDAN FAZLA HARCADIK\"

Sürdürülebilirliğin önemine değinen Değer, \"Ona dayanacak güç, moral ve motivasyon lazım. Zirve tam da bu noktada devreye giriyor. \'Moral,motivasyon\' oluşturalım diyoruz. Korkmayalım, Türkiye güçlü bir ülke, üretmeyi seviyoruz. Son 10-15 yılda toplum olarak kazandığımızdan fazla harcadık. Zirvede inşaat, otomotiv, sanayi, bankacılık, finans, ulaştırma gibi 7 başlıkta paneller olacak. Bunlar, sabah 9 buçukta başlayıp, akşam 6\'da bitecek. Ondan sonra aynı gün gala yemeği ve İstanbul Altın Değerler Ödül Törenimiz ’in ardından kapanışı gece 24\'te yapacağız\" dedi.