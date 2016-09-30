Zirve Yayınevi katliamının failleri için tutuklama kararı

Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın ‘hükmen tutuklanmalarına yer olmadığı’ yönündeki karara Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan itiraz üzerine, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.

Zirve Yayınevi davasından yargılanan Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım ve Salih Gürler, Hamit Çeker, Cuma Özdemir mahkemenin daha önceki duruşmalarında adli kontrol şartıyla elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılmıştı. Mahkeme Yargıtay süreci sonuçlanıncaya kadar ‘hükmen tutuklanmalarına yer olmadığı’ yönünde karar vermiş, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti.

9 yıllık dava

18 Nisan 2007’de İncil ve Hristiyanlık kitapları basan Zirve Yayınevi’ne yapılan saldırıda Alman Tilman Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürüldü.

Dava 2011’de karar aşamasına gelmişken, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz operasyon yaparak, bir grup askeri ve akademisyeni gözaltına aldı ve Zirve soruşturması başlattı. Katliam gizli tanık İlker Çınar’ın iddialarıyla Hurşit Tolon tarafından 1993 yılında gizlice kurulduğu iddia edilen ancak varlığı kanıtlanamayanTUSHAD örgütü ve Ergenekon davasıyla ilişkilendirildi. Tolon ile Albay Mehmet Ülger’in de olduğu 6 asker ve 3 sivil bu büyük kumpas yüzünden cezaevinde yattılar.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından 2014’te, uzun tutukluluk gerekçesiyle 5 sanık tahliye edildi.

Geçen nisanda 2. iddianamede savcı katliamın Ergenekon ve TUSHAD’la bağlantısı olmadığını savundu.

'FETÖ' soruşturmasında davada görev yapan savcılar Cihan Kansız firar ederken, savcılar İsmail Aksoy, Zafer Hazar özel yetkili mahkeme başkanı Hayrettin Kısa’nın aralarında bulunduğu isimler tutuklandı.

Çok amaçlı gizli tanık da soruşturulacak

Mahkeme, gizli tanık İlker Çınar hakkında çelişkili ifadeleri ve sahte kimlik çıkarma gibi suçlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Çınar, verdiği ifadelerle davanın Ergenekon’a bağlanmasına neden olmuştu. Disiplin suçu işlediği gerekçesiyle ordudan atılan Çınar, cinayetlerin 'Ergenekon Terör Örgütü’nce işlendiğini, Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi (TUSHAD) adlı silahlı yapılanma tarafından planlandığını iddia etmişti. Çınar, Turgut Özal’a suikast davasının da gizli tanığıydı. Özal’ın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden Çınar, cinayet için emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ü suçlamıştı. Son olarak Çınar’ın HSYK müfettişlerine firari savcı Zekeriya Öz hakkında şikayetçi olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.