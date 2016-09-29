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Zirve davasında 1.5 yıl tutuklu kalan Hurşit Tolon: Alçak FETÖ’cüler adalet önünde hesap verecekler

Zirve davasında 5 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

29 Eylül 2016 10:06

Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili açılan davada 9 yıl sonra karar açıklandı. 9 yıl önce Malatya’da işlenen cinayetlerle ilgili Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkeminin beraatine karar verdiği, davada 1.5 yıl tutuklu kalan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, "Bize bu alçak oyunu oynayan, kumpası kuran, bizleri ve ailelerimizi yıllarca perişan eden, masum insanların sağlıklarıyla oynayan bu hainlerden hesap soracağız. Alçak FETÖ’cüler adalet önünde hesap verecekler. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

Tolon, Hürriyet’ten Uğur Ergan'a özetle şunları söyledi:

“Ordudan atılmış hain bir onbaşıyı da akıl almaz itiraflarıyla devreye soktular. TSK’yı, Türkiye’yi bitirmeyi hedefleyen ana kumpas davasını güçlendirmek istediler. Bunun için beni buna dahil ettiler. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bize bu alçak oyunu oynayan, kumpası kuran, bizleri ve ailelerimizi yıllarca perişan eden, masum insanların sağlıklarıyla oynayan bu hainlerden hesap soracağız. Alçak FETÖ’cüler adalet önünde hesap verecekler. Kimsenin şüphesi olmasın.”

Tolon’un avukatı İlkay Sezer ise “Müvekkilimiz hakkında ilk ifadeyi alan savcı Cihan Kansız firarda, savcılar İsmail Aksoy, Zafer Hazar ve özel yetkili mahkeme başkanı Hayrettin Kısa FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı, ihraç edildi. Hukuka uygun soruşturma, yargılama yapmayan, asılsız iddialar için tanık ayarlayan kişilerin yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz” dedi.

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