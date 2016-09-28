Zirve Yayınevi davasında müebbet hapis kararı

Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde 9 yıl önce işlenen cinayetlerle ilgili davada karar açıklandı.

Yargılanan 5 sanık, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Emre Günaydın, Cuma Özdemir, Hamit Çeker, Salih Gürler ve Abuzer Yıldırım'ı "tasarlayarak adam öldürmektan" suçlu bulundu.

Bizzat cinayetlere katıldıkları belirlenen bu kişilere daha önce adli kontrol kapsamında elektronik kelepçe takılmıştı.

Aynı davada "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 16 sanık ise beraat etti.

Beraat edenler arasında, emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon da bulunuyor.

Ancak mahkeme, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından emekli Albay Mehmet Ülger'i 13 yıl 9 ay, Binbaşı Haydar Yeşil'i de 14 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nde Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, boğazları kesilerek öldürülmüştü.

Yayınevinde, İncil ve Hristiyanlıkla ilgili kitaplar da basılıyordu.