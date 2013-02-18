Savcı: Hamido'yu öldürenle Zirve Yayınevi cinayetlerini işleyen aynı birim

Malatya'da Zirve Yayınevi’ndeki cinayetlere ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, ek delillere ilişkin hazırladığı raporda, 1978 yılında eski Malatya belediye başkanlarından “Hamido” lakaplı Hamit Fendoğlu’ na yönelik suikastın, darbeye zemin hazırlamak amacıyla, Zirve Yayınevi cinayetlerini planlayan birimler tarafından gerçekleştirildiğini savundu.

Raporunda, 17 Nisan 1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun, evine paketle gönderilen bombanın patlaması sonucu iki torunu ve geliniyle öldürülmesinin “darbeye zemin hazırlamak amacıyla” yapıldığını ileri süren savcı, kamuoyunda “Hamido cinayeti” olarak da bilinen olayın, Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi’ne (TUSHAD) bağlı “siyah kuvvetler” ve “beyaz kuvvetler”in görevini yapan birimler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, raporunu Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunan savcı, devlet içine sızmış ve gizli şekilde kurulan kuvvetlerin, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerini sonuna kadar kullandığının tespit edildiğini belirtti. Tespitlerinde “TUSHAD’ın 3’üncü bölge hücre yapılanmasının” Malatya’da olduğuna dikkati çeken savcı, Zirve Yayınevi cinayetlerinden tutuklu eski Malatya Jandarma Alay Komutanı Mehmet Ülger’in başında bulunduğu ekibin, Türkiye’nin başka bölgelerinde de misyonerleri takip ettiklerini, bunun TUSHAD talimatıyla JİTEM mensuplarınca yapıldığını ileri sürdü.

Savcı, “Mersin’de TUSHAD’a bağlı faaliyet yürüten JİTEM mensubu Abdullah Atılgan’ın koordineli bir şekilde çalıştıkları, hükümeti devirme, azınlıklar ve gayrimüslimlere yönelik cinayetlere ortam hazırlama faaliyetleri yürüttükleri görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.