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Zirve Yayınevi davasında 4 tahliye!

Zirve Yayınevi Davasında bugün verilen ara kararda tutuklu yargılanan 3'ü muvazzaf 4 sanığın tahliyesine karar verildi

24 Haziran 2014 22:44

Zirve Yayınevi Davası'nda tutuklu sanıklardan Abdullah Atılgan, Murat Göktürk, Levent Ercan Gelegen ve Mehmet Çolak'ın tahliyesine karar verildi.

Malatya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 94'ncü duruşmada tutuklu sanıkların tahliye talebini değerlendiren mahkemeye heyeti verdiği ara kararda Malatya Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan Astsubaylar Abdullah Atılgan, Murat Göktürk uzman çavuş Mehmet Çolak ile Levent Ercan Gelegen'in denetimli serbestlik verilerek tahliye edilmesine karar verdi.

Davada yargılanan Malatya eski İl jandarma komutanı Emekli Albay Mehmet Ülger ile binbaşı Haydar Yeşil, öğretim görevlisi Ruhi Abat ve Adana Cezaevinde tutuklu bulunan Varol Bülent Aral'ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca geçtiğimiz günlerde elektronik kelepçe ile ev hapsini ihlal ettiği belirtilen cinayetin ilk sanıkları için ise ev hapislerinin devamına karar verdi.

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