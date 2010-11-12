-ZİRVE YAYINEVİ CİNAYETLERİ DAVASINDA YENİ İDDİALAR MALATYA (A.A) - 12.11.2010 - Malatya'da biri Alman uyruklu üç kişinin boğazlarının kesilerek öldürülmesiyle ilgili davanın 28. duruşmasında tanık olarak dinlenen Erhan Özen, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği dilekçede yeni iddialarda bulundu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hükümlü bulunduğu Çorum Açık Cezaevinden izinli olarak İstanbul'daki evine giden Erhan Özen'in Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesine yazdığı dilekçe dava dosyasına girdi. Dilekçesinde, duruşmada tanıklık etmesinin ardından kendisi hakkında bilmediği kişiler tarafından araştırmalar yapıldığını iddia eden Özen, davanın 29. celsesinde de tanıklık ederek bildiği her şeyi anlatmak istediğini belirtti. Cinayetler öncesinde Malatya ve Kayseri'deki çalışmalardan Cemal Temizöz'ün bilgi sahibi olduğunu ileri süren Özen, Varol Bülent Aral'ın Veli Küçük ve Muzaffer Tekin'le Malatya bölgesinde birlikte hareket edip Malatya'daki çalışmalarda görev aldığını savundu. Zirve Yayınevi davasında azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Yelki'nin de bunlara ücret karşılığı çalıştığını belirten Özen, dilekçesinde şu iddialarda bulundu: ''...Veli Küçük'ün Trabzon'da bazı kişilerle irtibatı vardı. Ali Öz ve Ramazan Akyürek'le irtibatlıydı. Veli Küçük'ün cezaevinde Yasin Hayal'le de görüştüğünü biliyorum. Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in hem emniyet hem de Jitem'in bölgedeki elemanlarıyla irtibatı vardı.''