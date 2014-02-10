Zirve yarışındakiler kazandı



Alman Birinci Futbol Ligi'nin 20’nci haftasında lider Bayern Münih’i konuk eden Nürnberg maça son derece hızlı başladı. İlk 17 dakika boyunca ataklarıyla rakibini bunaltan Nürnberg'in atak oyuncusu Hiroshi Kiyotake'nın harika bir volesi de üst direkte patladı. Ev sahibi takım bu sürede 4-0’lık gol şutu fırsatı da buldu. Koştular, mücadele ettiler ama golü bulan taraf Bayern oldu. 18’nci dakikada gelişen bir Bayern Münih atağında Mario Mandzukic topla ilk buluştuğu pozisyonda yakın mesafeden takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle oyunun seyri değişti. Kalitesini ortaya koyan konuk takım ikinci yarının hemen başında Mandzukiç’in ortaya çevirdiği topta kaptan Philipp Lahm'ın dokunuşuyla 2-0’lık skoru yakaladı (48.). Lider Bayern Münih, Bavyera derbisinde fazla zorlanmadan hakettiği bir galibiyet alarak üst üste kazanma serisini 12 maça ve Bundesliga’daki yenilmezlik serisini de 45 maça çıkardı.

Dortmund, Bremen’i dağıttı

Bayern Münih’in 17 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından erken kopan Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin hala en büyük adayı. Sarı-siyahlılar, Werder Bremen’e konuk olduğu haftada rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dortmund’un gollerini Robert Lewandowski (26./85.), Henrich Mchitarjan (41./62.) ve Manuel Friedrich (48.) attı. Werder Bremen’in şeref golünü oyuna sonradan giren Türk asıllı oyuncusu Levent Ayçiçek attı. Genç yetenek ilk Bundesliga maçında skoru 5-1’e getirdi (89.)

Schalke’yi Hannover de durduramadı

Yeni yıla çok iyi başlayan Schalke, kazanma serisine bir yenisini daha ekledi. 20’nci haftada Tayfun Korkut’un Hannoveri’ni ağırlayan mavi-beyazlılar rakibini rahat bir oyundan sonra 2-0 mağlup etti. Schalke’nin gollerini Jefferson Farfan (39.) ve Max Meyer (44.) attı. Bu sonuçla dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Jens Keller’in ekibi, takipçileri Mönchengladbach ve Wolfsburg’a da 4 puan fark yaptı. Schalke, aldığı 3 galibiyet, attığı 7 ve kalesinde gördüğü tek golle lider Bayern Münih’in ardından sezonun ikinci yarısının en başarılı takımı görünümünde. Sezonun ikinci yarısına iki galibiyetle iyi başlayan bir başka ekip olan Hannover ise teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Schalke ile oynadığı son 11 maçtan sadece birini kazanan Aşağı Saksonya ekibi etkili olduğu kontra atak futbolunu rakibi karşısında bu kez sergileyemedi.

Pazar gününün diğer maçında Augsburg, kriz belirtileri gösteren rakibi Stuttgart karşısında etkileyici bir performans sergileyerek rakip sahada 4-1’lik bir galibiyet elde etti. 9’uncu sezon galibiyetini alan Markus Weinzierl yönetimindeki Augsburg, yenilmezlik serisini de 8 maça yükselterek kulüp rekoru kırdı. Arkadiusz Milik (35.) ve Andre Hahn’ın golleriyle (43.) ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakalayan konuk takım, ikinci yarının başlarında Stuttgart’ın 10 kişi kalmasıyla iyice rahatladı. Stuttgartlı golcü Vedad İbisevic, rakibi Jan-Ingwer Callsen-Bracker’e yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Karttan 3 dakika sonra yine Augsburglu Andre Hahn, farkı 3’e yükseltti. Stuttgart'lı Konstantin Rausch'un 62'nci dakikada kaydettiği gol takımına teselli bile olamadı. Zira bu golden 2 dakika sonra Tobias Werner, maçın 4-1’lik skorunu belirledi. Bu sonuçla puan cetvelinde sekizinciliğe yükselen Augsburg, Avrupa kupalarına katılma hayaline bir adım daha yaklaştı. 14’üncü sıraya inen Stuttgart, düşme hattına iyice yaklaştı.

Cuma günü oynanan (07 Şubat) 20’nci haftanın açılış maçında Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach’ı 1-0 yenerek puan cetvelinin ikinci sırasındaki yerini sağlamlaştırdı. Maçtaki tek golü Leverkusen’in Güney Koreli oyuncusu Heung-Min Son attı. Bu sonuçla beşinci sıradaki Gladbach’ın takipçisi Wolfsburg ile puanları eşitlendi.

Wolfsburg da özellikle ikinci yarıdaki başarılı bir oyun çiıkararak Mainz'ı 3-0’lık skorla altetti. ‘Kurtlar’, Ricardo Rodriguez’in penaltı (59.), Bas Dost (66.) ve Luiz Gustavo’nin (75.) golleriyle kazanarak üç hafta aradan sonra yeniden galibiyet aldı.

Freiburg şansını kullanamadı, Braunschweig kaybetti

Ligde kalma mücadelesi veren Freiburg, Hoffenheim’i konuk ettiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Ev sahibi takım Jonathan Schmid ile öne geçse de (68.) bitime beş dakika kala Hoffenheimlı Anthony Modeste’nin golüne engel olamadı (85.). Siyah-beyazlılar bu sonuçla Nürnberg’i geride bırakarak 15’nciliğe yükselse de yine alt sıralarda yer alan yakın rakibi Hoffenheim ile puan farkını kapatma şansını kullanamadı.

Hamburg'da kriz giderek derinleşiyor. Hamburg stadyumundaki Bundesliga saati maç günü 50 yıl 168 günü gösteriyordu. Bu, Hamburg’un ligin kurulduğu 1963’ten beri birinci ligde düşmeden mücadele ettiği anlamına geliyor. Ancak Hamburg taraftarlarını bu durumun sezon sonunda değişeceği korkusu sardı. Kuzey Almanya ekibi, 20’nci haftada ağırladığı Herha Berlin karşısında da varlık gösteremedi ve rakibine 3-0 yenilerek ligde üst üste altıncı mağlubiyetini aldı. Başkent ekibinin gollerini Sami Allagui (16.) ve Adrian Ramos (23./38.) attı. Maçtan sonra tribünleri dolduran seyircilerin yoğun protestosuna maruz kalan Hamburg takımı 16 puanla doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikte kaldı.

Eintracht Braunschweig’ın ligde kalma umutları her geçen hafta tükeniyor. Eintracht Frankfurt’a da 3-0 yenilen Braunschweig’ın 20’nci hafta sonunda 12 puanla ligin son sırasındaki yeri değişmedi. Ev sahibi Frankfurt 7’nci dakikada Johannes Flum ile öne geçerken Alexander Meier (43.) ve Stefan Aigner’in (44.) golleriyle henüz ilk yarıda farkı yakaladı.

Puan durumu

1.Bayern Münih 56

2.Bayer Leverkusen 43

3.Borussia Dortmund 39

4.Schalke 37

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16.Nürnberg 17

17.Hamburg 16

18.Eintracht Braunschweig 12

21. haftanın programı

14 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Mainz – Hannover 96

15 Şubat Cumartesi, TSİ 16:30

Bayern Münih – Freiburg

Eintracht Braunschweig – Hamburg

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim – Stuttgart

Bayer Leverkusen – Schalke 04 (TSİ 19:30)

16 Şubat Pazar

Augsburg – Nürnberg (TSİ 16:30)

Hertha Berlin – Augsburg (TSİ 17:30)