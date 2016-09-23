Zirve Üniversitesi'nin yurdunda 'kozmik odalar ve gizli bölmeler' bulundu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konularak Gaziantep Üniversitesi'ne devredilen ismi 15 TemmuzYerleşkesi olarak değiştirilen eski Zirve Üniversitesi içerisinde bulunan erkek öğrenci yurdunda örgüt lideri Fethullah Gülen ile görüşmelerin yapıldığı iddia edilen ve ayrıca 12 ilin bölge toplantılarının yapıldığı özel odalar ve bölmeler bulundu.

Gazetecilerle bir araya gelen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, eğitim verilen ve üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ve basınla paylaşmak istediklerini söyledi. 12 ilin bölge toplantılarının 400 öğrencinin kaldığı yurtta gizli asansörlerle çıkılan gizli odalarda yapıldığını anlatan Rektör Gür, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Gaziantep 12 tane ilin idare edildiği bir yer. FETÖ yapılanmasının bölge toplantıları burada yapılıyordu. Yıllarca milletin kesesinden alıp kendi çıkarları uğruna yeni yapılanmalar oluşturup gizli bölmelerden müteşekkil aynı zamanda da öğrenci yurdu adı altında çeşitli özel yapılanmalar yapılmış. Devletimize Allah zeval vermesin. Milletimizin cebinden alınanlar tekrar devletimizin eliyle alınarak milletimize tekrar iade edilmiştir."

Yurt yeniden revize ediliyor

Yurdu yeniden revize ettiklerini ve öğrencilerin güvenle kalabilecekleri bir ortama dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Rektör Ali Gür, "Biz bu yurdu aldıktan sonra biraz önce gördüğünüz yerleri yeniden revize ediyoruz. Şu haliyle öğrencilerime konforlu, sağlıklı, hijyenik ve en azından en güvenli haliyle yurtlar oluşturduk" dedi.



"FETÖ yurtlarında genellikle bu konsept var"

“Yurda ilk geldiklerinde normal bir yurt görünümünde olduğunu ancak üst katlara çıktıklarında gizli bölmelerin, kozmik odaların ve gizli asansörlerin bulunduğunu” anlatan Rektör Gür, FETÖ yurtlarının birçoğunda bu konseptin bulunduğunu söyledi. Örgütün özel toplantılarının bu yurtta yapıldığını dile getiren Rektör Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk baktığımızda yurt olarak buraya geldik. Üst katlara baktığımızda öğrencilerle alakası olmayan özel bölmeler, özel asansörler ve özellikle yukarıda çok büyük bir salon var. Buralar bu örgütün yapılanmasına bakıldığında özel toplantıların yapıldığı yerlerdir buralar. Genellikle yurtlarında bu konsept hep var. Özellikle dikkatimizi çeken şey camlı bölme olan bir oda var. İçeriden dışarının görülmediği ancak dışarıdan içerinin görüldüğü çok özel dizayn edilmiş bir yer var. 12 ilin ana kumanda merkezi Gaziantep'ti bunu biliyoruz. Gaziantep'te FETÖ'nün toplantıları da bu Zirve Üniversitesi'nde yapılıyordu ki bizde bütün öğrencilerimiz yıllarca ‘niye 15 Temmuz' diyerek sorsunlar diyerek buranın ismini 15 Temmuz Yerleşkesi olarak değiştirdik. Hafızalar sürekli taze kalsın istedik."

Bu arada yurt içerisinde örgüte bağlı daha önce birçok ildeki yurtlarda da olduğu gibi örgüt liderinin kalması için hazırlanan yer yatağı dikkat çekti.