Zirve mücadelesi veren AC Milan, Sassuolo'ya takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında AC Milan, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya 3-1 yenildi.

AC Milano'daki San Siro Stadı'nda şampiyonluk için mücadele eden AC Milan ile orta sıralardaki Sassuolo karşılaştı.

Ev sahibi takım, maçın başında fırsatlar yakalarken, aradığı golü 21. dakikada Alessio Romagnoli ile buldu: 1-0.

Konuk Sassuolo'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 24. dakikada Gianluca Scamacca skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

33. dakikada AC Milanlı Simon Kjaer topu kendi ağlarına gönderince yeşil-siyahlı konuk ekip maçta üstünlüğü yakaladı: 1-2.

İlk yarının son anlarında Sassuolo, üçüncü gole yaklaştı ancak golü bulamadı. Devreye konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarının 66. dakikasında Sassuolo'nun bir diğer golcüsü Domenico Berardi sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükselten golü attı: 1-3.

AC Milan, farkı azaltmak ve skoru eşitlemek için baskısını artırsa da gol bulamadı.

77. dakikada Romagnoli, direkt kırmızı kart görerek AC Milan'ı sahada 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Sassuolo, geriye düştüğü maçta şampiyonluk adaylarından AC Milan'ı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Bu arada, Sassuolo'nun geri dörtlüsünde 90 dakika boyunca görev alan iki milli futbolcu; Kaan Ayhan ve Mert Müldür de performanslarıyla dikkati çekti.

Sassuolo bu galibiyetle, puanını 18'e yükseltti ve puan tablosunda 12. sıraya yerleşti.

AC Milan ise Sassuolo yenilgisiyle ligde bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybederken, üst üste 2. haftada da sahadan boynu bükük ayrıldı. 32 puanla 2. sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım, ligde son 3 haftadır galibiyet yüzü görmedi.