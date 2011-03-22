Zirve katliamının 'tanık' albayı tutuklandı!

T24 - 2007’de 3 Hıristiyan’ın öldürüldüğü Zirve katliamı davasında ‘tanık’ olan emekli albay Mehmet Ülger, Ergenekon davasında katliamın azmettiricisi olarak tutuklandı.





Ergenekon soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi’ndeki cinayet davasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, dün sabaha karşı sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “terör örgütüne üye olmak” ve “cinayete azmettirmek” suçlarından tutuklandı.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Malatya’da 18 Nisan 2007’de Hıristiyanlıkla ilgili kitapların basılıp dağıtıldığı Zirve Yayınevi’ne gelen beş kişi, o sırada yayınevinde bulunan Alman misyoner Tilmann Geske, hıristiyanlığı seçen Uğur Yüksel ve Necati Aydın’ı öldürmüşlerdi. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ihbar mektubu ortaya çıktı. Bu mektuplarda da o dönemde Malatya Jandarma Alay Komutanı olan Mehmet Ülger’in adı gündeme geldi.



İhbar mektubunda Albay Ülger’in katliamın azmettiricisi olduğu ileri sürüldü. Bu gelişmeler üzerine davayı gören mahkeme Mehmet Ülger’in 20 Şubat 2009’da tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ülger’in mahkemede ifade vermesinin ardından Mart 2009’da yapılan operasyonlarda Ülger gözaltına alındı. Ülger’in cinayetlerin azmettirici olduğu ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Ruhi Abat’ın da Ülger’e yardım ettiği ileri sürüldü. Ancak Ülger ve Abat serbest bırakıldı.



İddialara göre geçtiğimiz aylarda Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e posta yoluyla cinayetin tüm ayrıntılarını anlatan bir ses kaydı ulaştı. Bunun üzerine geçen hafta aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler önceki gün İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise “ergenekon terör örgütüne üye olmak ve cinayete azmettirmek” suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından sorgulanan şüphelilerden Mehmet Ülger, Ruhi Abat, Haydar Yeşil ve Mehmet Çolak’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi dün sabaha karşı tutuklandı. Tutuklananlardan muvazzaf asker olanlar Hasdal Askeri Cezaevi’ne diğerleri ise Metris Cezaevi’ne gönderildi.







