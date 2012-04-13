Zirve katliamı kurbanının eşi: Katilleri affettim, azmettiriciler bulunsun

Zirve katliamında eşini kaybeden Susanne Geske, saldırganları affettiğini belirterek, “Onlara karşı hiçbir nefretim yok'' dedi.

Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman uyruklu Tilmann Geske'nin Malatya'da yaşayan eşi Susanne Geske, katliamın 5. yılında evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sürecin bir taraftan kendileri için çok çabuk geçtiğini belirten Susanne Geske, bu kadar yıl geçtiğine şaşırdığını söyledi.

Bir taraftan da bu 5 sene içinde çok şeyler yaşadıklarını anlatan Geske, hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

''Şu anda sanki normalleşme gibi bir durum oldu. Yavaş yavaş günler normalleşiyor. Çocuklar okullarını bitirecek. Böyle normal bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Tabii ki babasız her günün farkındasınız. Bugün yine erkek işleri yaptım. Arabanın kış lastiklerini değiştirmek zorundaydım. Erkek işleri yapıyorum her gün. Onu çok hatırlıyoruz ama devam edeceğiz yaşamımıza.''

Oğlu Lucas'ın liseyi bitirmesine 2 yıl kaldığını belirten Geske, bu süre zarfında Malatya'da yaşamaya devam edeceklerini ifade etti.

'Azmettiriciler bulunsun'

Geske, öldürülen Hrant Dink'e şehitlik verilebileceği yönündeki haberler üzerine kendilerinin de bir başvurusu olup olmadığı sorulunca, henüz bu konu hakkında düşünmediğini söyledi. Geske, ''Belki yapabilirim, emin değilim'' dedi.

Dava sürecini de değerlendiren Geske, şöyle konuştu:

''Ne kadar süre olursa olsun çok sabırlı olabilirim, ama sonuç iyi olsun. Benim için en önemlisi budur. Bence daha çok sürer, ama azmettiriciler, arka plandaki güçler çıksın benim için bu daha önemli. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını umuyorum. Onlar bulunursa ve ceza çekerse umarım böyle bir olay bir daha olmaz.''

'Onları affettim, hiçbir nefretim yok'

Kızının dava kapsamında sanıkları ısrarla görmek istediğini anlatan Geske, kararın çıkmasının ardından hükümlüleri ziyaret etmeyi planladıklarını anlattı.

Lucas'ın da duruşmalara kendisiyle beraber geldiğini söyleyen Geske, ''O çok meraklı. Her zaman çok soru soruyor. Her şeyi çok net öğrenmek istiyor'' dedi.

Her duruşmada sanıklarla karşılaşmasının kendilerini artık etkilemediğini belirten Geske, ''Alıştık artık. Seneler sonra pek bir şey yok. Ne kötü ne iyi bir his var. Onları gerçekten bütün kalbimle affettim. Çünkü biliyorum onlar bilmeden işler yaptılar. Onlara karşı hiçbir nefretim yok'' dedi.

'Hayali düşman yaratmışsınız'

''Dava sonuçlansa ve gerçek suçlular bulunsa onlara ne söylemek istersiniz?'' şeklindeki soru üzerine Geske, şunları kaydetti:

''Onlar bir hayal kurmuşlar. Yalanla dolu bir hayalle yetişmişler. Çünkü onların düşündüğü kişiler yok ortada. Onlara, 'siz bir hayal peşinde koşmuşsunuz. Hayali bir düşman yaratmışsınız. Bizi tanıyın, başkalarını tanıyın göreceksiniz böyle kişiler yok' demek istiyorum.''

Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını belirten Geske, ''Mutlu olmasaydık giderdik. Bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Memleketimiz oldu. Çocukların memleketi tabii ki. Burada yaşamayı seviyoruz. Biz buraya geldiğimizden beri çok şeyler değişti. Hristiyan olarak daha rahat yaşayabiliyoruz. Umarım daha da iyi olacak, daha da değişecek'' diye konuştu.

'Türk vatandaşı olmak istiyorum'

Türk vatandaşlığı talepleri olduğunu hatırlatan Geske, daha önce başvurularının reddedildiğini söyledi.

Yeniden başvuru yapmak istediklerini anlatan Geske, ''5 sene içinde sadece 180 gün yurtdışına çıkabilirim. Biraz aştık bunu. Ondan dolayı dışarı çıkmıyorum, Almanya'ya gitmeyeceğim bu sene'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasının yayımlandığı 3 Kasım 2011 tarihli gazete kupürlerini gösteren Geske, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya giderken güzel bir şey söyledi; 'Türkler Almanya'da Alman vatandaşı oldu, Almanlar gelsin Türkiye'de Türk vatandaşı olsun' Biz de buradayız ve Türk vatandaşı olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.