Zırhlı araçla ölümler araştırılsın önergesine ret: Siz hiç kaza yapmadınız mı?

HDP’nin zırhlı araçların yol açtığı ölümlerin araştırılması amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önergesi reddedildi. AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, HDP’yi zırhlı savunma araçlarının yaptığı bazı kazalardan medet umar hâle gelmekle suçladı, "Siz hiç kaza yapmadınız mı?" diye sordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda HDP’nin önergesinin gerekçesini açıklamak için söz alan Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, basın ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2008-2022 yılları arasındaki 93 olayda 22'si çocuk olmak üzere 141 kişinin zırhlı araç nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bu olayların tamamının Şırnak, Mardin gibi illerde yaşandığına dikkat çeken Öcalan, bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

"Bölgeye huzur ve güven getirdik"

AKP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Kemal Çelik, iddiaları kesinlikle kabul etmediklerini söyledi, "HDP galiba önerge sıkıntısı yaşıyor ki böyle bir şeye tevessül ediyor" dedi. Terörle mücadelenin yasalara ve insan haklarına saygılı şekilde, yürütüldüğünü savunan Çelik, "Bölgenin terörden arındırılması için yerli ve millî sanayimizle, zırhlılarımızla terörle mücadele ederek, çok şükür, bölgeye huzur ve güven getirdik. Bu başarıdan ve bu bölgede terörün son bulmasından huzursuz olanların zırhlı savunma araçlarının yaptığı bazı kazalardan medet umar hâle gelmesi, ne kadar zor durumda olduklarının açık bir göstergesidir" dedi.

"Zırhlı araçlar çocuklara ve gençlere çarpıyor ve çocuklar, gençler ölüyorlar"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Çelik’e "Mesele operasyon falan değil. Sokaklarda gezen zırhlı araçlar çocuklara ve gençlere çarpıyor ve çocuklar, gençler ölüyorlar. Kentlerin içinde dolaşan zırhlı araçların kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından söz ediyoruz. Kaç kişi ölmüş, bundan söz ediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Çelik, "Kaza, kaza, bu kaza. Sen hiç kaza yapmadın mı? Siz hiç kaza yapmadınız mı?” diye seslenirken Oluç, Furkan kardeşlerin eve giren zırhlı araç nedeniyle öldüğünü hatırlattı, ceza almadıklarını söyledi. HDP’nin önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.