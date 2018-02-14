Zırhlı araçla bir kadının ölümüne neden olan uzman çavuş için yakalama kararı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla, Pakize Hazar’a (85) çarparak, ölümüne neden olan uzman çavuş S.K.\'nın (26) \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık uzman çavuş hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Lice ilçesinde 14 Haziran 2017 günü yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi\'ndeki PTT binasına giden Pakize Hazar, Jandarma Komutanlığı\'na ait zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zırhlı araç sürücüsü uzman çavuş S.K. (26), ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, uzman çavuş S.K.\'nın \'Taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ADLİ TIP SANIĞI, JANDARMA ÖLENİ KUSURLU BULMUŞTU

İddianamede; olay günü şüphelinin park halinde bulunan 21 JAA 079 plakalı askeri zırhlı araca binip, hareket etmesi sırasında, aracın önünden yürüyerek geçen Pakize Hazar’a çarptığı ifade edildi. Sağ ön tekerin yaşlı kadının üstünden geçmesi sonucu ölüm olayının meydana geldiği belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar\'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. Kazadan sonra Lice Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kusur raporunda, sanık S.K’nin kusursuz, olayda ölen Pakize Hazar’ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar ailesinin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Pakize Hazar’ın araç şoförü S.K’nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, zırhlı araç sürücüsü S.K’nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.

EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZI KAYBETTİK

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz sanık S.K.\'nın yargılamasına Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Sanık S.K., davanın ilk duruşmasına kazılmazken,

Pakize Hazar\'ın oğlu Veysi Hazar ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada şikayetçi olduğunu söyleyen Veysi Hazar, \"Ailece en değerli varlığımızı, annemizi kaybettik. Sanık kusurludur. Kaza trafiğe kapalı bir yolda meydana gelmiştir\"dedi.

Hazar ailesinin avukatı Serdar Yel ise kazada sanığın ihmali olduğunu belirterek, \"Olay trafiğe kapalı bir yerde meydana gelmiştir. Zırhlı aracın çevreyi gösteren kameraları vardır. Sanık aracı kullanırken görüntülere bakmamıştır. Sanığın kusuru sonucu Pakize Hazar vefat etmiştir. Sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyoruz \"diye konuştu.

SANIK UZMAN ÇAVUŞ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık uzman çavuş S.K.\'nın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanığın, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar veren mahkeme, Lice Jandarma Komutanlığı\'nden kazaya karışan zırhlı aracın dışarıyı gösteren kamerasının olup olmadığının sorulmasına hükmetti. 2 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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