Zırhlı aracın makineli tüfeiyle 4 kişinin öldüğü yerde keşif yapılacak

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin ateş alması sonucu, HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan\'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ölmesiyle ilgili polis memuru İ.M.\'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, olayın meydana geldiği yerde, keşif yapılmasını istedi.

Yüksekova\'da, 8 Ekim 2016 tarihinde zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin seri ateş alması sonucu HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis memuru İ.M. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama\' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık İ.M., Zonguldak\'ın Devrek ilçesinden SEGBİS sistemi ile katıldı.

BAKANLIK: BİLİRKİŞİLİK YAPACAK PERSONELİMİZ YOK

Duruşmanın başında dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Müsteşarlığı\'na olayla ilgili bilirkişi atanmasına dair yazılan yazıya cevap verildiğini söyledi. Savunma Müsteşarlığı\'ndan gönderilen yazıda, olaya karışan araç ile ilgili bilirkişilik yapabilecek bir personelin bulunmadığı bildirildi.

\'ATIŞA HAZIR\' İBARESİ SİLAH ATEŞ ALDIKTAN SONRA YOK OLDU

Ardından, olay anına ait kamera görüntüleri duruşma salonunda izlendi. Duruşmada tutanak altına alınan görüntülerde, zırhlı aracın çıkış yaptığı andan itibaren ekranda \'Atışa hazır\' ibaresinin bulunduğu, silahın bir anda ateş etmeye başladığı, atış başladıktan sonra aynı dakika içerisinde ekranda \'atışa hazır\' ibaresinin yok olduğu, atışın durduğu, ekranda namlunun sabitlendiği ve görüntünün çevrede isabet alan binaları göstermeye başladığı görüldü.

Söz alan mağdurların avukatı Şahin Koyun, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, \"Sanığın tutuksuz yargılanması son derece vahim bir durumdur. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz\" dedi.

Sanık avukatı Görkem Uysal ise, silahın atışa hazır durumda olmasının nedeninin bölgenin durumu olduğunu belirterek, \"Olay öncesinde bölgeye 7 terörist girdiği bilgisi vardır. Silahın atışa hazır halde olmasının nedeni bölge koşullarıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, terörle mücadele kapsamında zırhlı araçların devriye görevinde silahların atışa hazır hale getirilmesi gerektiği belirtmiştir\" diye konuştu.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanığın etki edebileceği delil bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğunu gerekçe göstererek, tutuklama talebini reddetti. Mahkeme, kusur durumunun tespiti için üç kişiden oluşan uzman bilirkişinin olay yerinde ve kazaya karışan araçta keşif yapmasına da karar verdi. Mahkeme, keşfin ardından ayrıntılı bir bilirkişi raporu hazırlanmasına kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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