Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen Şahin Öner davasında polise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis

Diyarbakır’da beş yıl önce zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Şahin Öner’le ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, polis S.K.’yı “taksirle ölüme neden olmaktan” suçlu buldu, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti.

Diyarbakır Valiliği, “bir kişinin elindeki patlayıcıyı atmak isterken yaşamını yitirdiğini” açıkladı. Ancak ön otopsi raporuna göre, Öner “trafik kazasına bağlı ezilme sonucu” ölmüştü.

İHD Diyarbakır Şubesi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Serdar Çelebi yaptığı açıklamada, Öner'in otopsi raporunu incelediklerini ve raporda, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın iddiasının aksine patlayıcı izine rastlanmadığını belirtti.

Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi, Öner'in “elindeki bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiğini” açıklayan Vali Toprak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dava beş yılda başladı

Bianet'in haberine göre Öner’in ölümüyle ilgili tek kişi suçlandı: Zırhlı aracı kullanan polis memuru S.K.

Aslında ilk duruşma, 29 Haziran 2017’de Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Ancak mahkeme, Öner ailesinin avukatlarının talebini kabul ederek, olayın “taksirle öldürmek” değil, “kasten öldürme” olduğuna hükmetti ve görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Ancak dosyanın gönderildiği Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın kaza olduğunu iddia ederek, mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığının çözümü için dava dosyasının Antep Bölge Adli Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Dosyayı inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi, Şahin Öner'in ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.K.’nin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Böylece dava beşinci yılında, 15 Şubat 2018'de başlayabildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde 10 Şubat 2013’te düzenlenen protesto gösterisine polis müdahale etti, 19 yaşındaki lise öğrencisi Şahin Öner hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği, “bir kişinin elindeki patlayıcıyı atmak isterken yaşamını yitirdiğini” açıkladı. Ancak ön otopsi raporuna göre, Öner “trafik kazasına bağlı ezilme sonucu” ölmüştü.

İHD Diyarbakır Şubesi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Serdar Çelebi yaptığı açıklamada, Öner'in otopsi raporunu incelediklerini ve raporda, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın iddiasının aksine patlayıcı izine rastlanmadığını belirtti.

Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi, Öner'in “elindeki bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiğini” açıklayan Vali Toprak hakkında suç duyurusunda bulundu.

İki görgü tanığı da savcılıktaki ifadelerinde, Öner’in zırhlı araç çarpması sonucu öldüğünü gördüklerini anlattı. Ayrıca İHD Diyarbakır Şubesi, Öner’in ağır yaralanmasına rağmen hastaneye değil karakol bahçesine götürüldüğünü, yarım saat burada tutulduktan sonra ambulansın Öner’i hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi de olayla ilgili ikinci raporunda, “olay yerinde bomba kullanılmadığını” belirtti, “Şahin Öner’in ölümünün görgü tanıklarının ifadelerinde belirtildiği şekliyle polis aracının çarpması ve sürüklemesi ile meydana geldiğini” ifade etti.

Ancak Diyarbakır Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcılıki zırhlı aracın sürücüsü polis hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla görevsizlik kararı vererek dosyayı düz savcılığa gönderdi. Dört yıllık soruşturmanın ardından polis S.K. hakkında bu suçlamayla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 29 Haziran 2017’de görüldü. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Öner ailesinin avukatlarının talebini kabul ederek, olayın “taksirle öldürmek” değil, “kasten öldürme” olduğuna hükmederek, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.