Zırhlı aracın çarpması sonucu ölen 7 yaşındaki Mihraç’la ilgili Bakan Soylu: Kolluk kuvvetleri görevlerini, kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak yapmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun zırhlı polis aracını çarpması sonucu yaşamını yitiren Mihraç Miroğlu’yla ilgili sorusuna “Kolluk kuvvetleri görevlerini, kanunların kendisine verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yapmaktadır. Bahsi geçen olaya ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir” diye yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, 3 Eylül 2021 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde zırhlı polis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Mihraç Miroğlu’nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sormuştu. Tanrıkulu, Miroğlu’nun ölümüne yol açan polisler hakkında etkin bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini, 1 Ocak 2008- 7 Eylül 2021 tarihleri arasında kaç kişinin zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiğinin açıklanmasını istedi.

Bakan Soylu’nun önergeye verdiği yanıt şöyle:

"Soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir"

“Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendisine verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yapmakta olup, adli makamların bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerekli işlemleri yerine getirmektedir. Mevzuat, emir ve talimatlara aykırı davrandığı iddia edilen personel hakkında derhal adli ve idari işlem başlatılmaktadır. Soru önergesinde bahsi geçen olaya ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir.” (ANKA)