Zırhlı araç ölümleri protesto edildi: Tesadüf değil, planlı bir uygulamanın sonucu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubeleri Şırnak Cizre’de dershaneye giderken Ranger tipi zırhlı aracın çarptığı 23 yaşındaki Abdulgaffar Dayan için eylem yaptı. Burada yapılan basın açıklamasında, "Zırhlı araç cinayetleri, Kürt halkına yönelik imha ve asimilasyon politikalarının bir parçası olup, yaşanan vakalar tesadüf değil planlı bir uygulamanın sonucu." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Adliyesi önündeki bir basın açıklamasını yapan insan hakları savunucuları ve hukukçulardan oluşan grup “Yargı makamlarına çağrımız, etkin soruşturma yürütülsün. Siyasi iktidar ve yetkili makamlara çağrımız, yaşam alanlarında zırhlı araç kullanımına derhal son verin” dedi.

Açıklamada konuşan Avukat Velat Zeren, hayatını kaybeden Dayan'ın 7 Eylül 2015’te evinin önünde zırhlı araçtan açılan ateş nedeniyle ölen ve gömülmesine izin verilmediği için bedeni 1 hafta boyunca dondurucuda bekletilen 11 yaşındaki Cemile Çağırga’nın akrabası olduğunu belirtti.

"Münferit görünümleri halini aldı"

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği'nin konuyla ilgili raporundan bahseden Zeren sonrasında şöyle konuştu:

"Bu rapor zırhlı araç çarpmalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların bilançosunu göz önüne seriyor. Raporlarda yer aldığı haliyle zırhlı araç çarpmalarına bağlı olarak meydana gelen yaşam hakkı ihlallerinin Kürt halkı için yarattığı vahşet; sistematik bir katliamın münferit görünümleri halini aldı.

Zırhlı araç cinayetleri, Kürt halkına yönelik imha ve asimilasyon politikalarının bir parçası olup, yaşanan vakalar tesadüf değil planlı bir uygulamanın sonucu. 2008-2021 arasında en az 76 zırhlı araç çarpmasında 20'si çocuk 42 Kürt yaşamını yitirdi. Son 4 yılda da 14’ü çocuk 50 kişi yaralandı, 9’u çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi.”

Bu cinayetlerin arka planının sorgulanmadığını, hatta yaşamını yitiren insanların suçlandığını ve faillerin aklandığını söyleyen Zeren insan hakları örgütleri olarak planlı katliamlara karşı da sessiz kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Zeren sözlerini şöyle noktaladı:

"Etkin soruşturma yürütülmeli ve cezasızlık politikasına derhal son verilmelidir"

“Özelde Kürt halkı ve genelde bütün Türkiye halklarına düşmanca yönelen mevcut iktidar politikalarından vazgeçilmesinin ve evrensel hukuk normlarına uygun bir yönetim anlayışına bir an evvel dönülmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlatır ve Abdulgaffar Dayan adlı yurttaşımızın yaşam hakkına kastedilmesinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Yargı makamlarına çağrımızdır; Faili kolluk olan ve yaşam hakkını ihlal eden zırhlı araç çarpması sonucu yaşanan ölümler hakkında etkin soruşturma yürütülmeli ve cezasızlık politikasına derhal son verilmelidir. Siyasi iktidar ve yetkili makamlara çağrımızdır; Yaşam alanlarında zırhlı araç kullanımına derhal son verin.”