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Yaşam

Zırhlı araç kaza yaptı; 2 polis yaralı

Elazığ’da zırhlı polis aracı otomobil şile çarpıştı

08 Kasım 2016 00:19

Elazığ’da polislerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında İmam Efendi Bulvarı ile Güney Çevre Yolu’nun birleştiği kavşakta meydana geldi. Güney Çevre Yolu’ndan Malatya istikametine seyir halinde olan 23 A 0542 plakalı zırhlı personel taşıyıcı ile 16 AR 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada zırhlı polis aracında bulunan 2 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün de polis olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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