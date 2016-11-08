Zırhlı araç kaza yaptı; 2 polis yaralı

Elazığ’da polislerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında İmam Efendi Bulvarı ile Güney Çevre Yolu’nun birleştiği kavşakta meydana geldi. Güney Çevre Yolu’ndan Malatya istikametine seyir halinde olan 23 A 0542 plakalı zırhlı personel taşıyıcı ile 16 AR 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada zırhlı polis aracında bulunan 2 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün de polis olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.