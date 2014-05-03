Zırhlı araç hırsızları yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir banka şubesine ait zırhlı aracı soyan 4 kişi çaldıkları paralarla birlikte yakalandı. Şüpheliler arasında bulunan M.D.'nin ise eski bir özel güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Soyguncular, 29 Nisan’da meydana gelen olayda ATM’deki arızayı gidermek ve para yüklemek amacıyla olay yerine banka nakil aracıyla giden 2 banka görevlisinin başına silah dayamış, görevlileri plastik kelepçe ile arkadan bağlayarak etkisiz hale getirmişti. Hırsızlar, görevlilerin üzerinde bulunan 1 tabanca, 3 cep telefonu ve banka nakil aracının anahtarı ile toplamda 1 milyon 195 bin 128 TL’yi gasp etmişti.

Radikal’de yer alan habere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 yaşındaki M.D., 35 yaşındaki G.A. ve 34 yaşındaki Y.A.’yı İstanbul ’da operasyon yaparak yakaladı. Olayın faillerinden 37 yaşındaki E.M. ise Muğla’da yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 bin 150 Euro, 18 bin 100 Dolar, 42 bin 300 lira , 172 bin 290 lira, 636 bin 660 lira ve 1 adet 14’lü Brovning marka silah, bu silaha ait şarjör ile 5 fişek ele geçirildi. Şühpeliler emniyetleki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.