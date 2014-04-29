T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Para yüklü zırhlı araca silahlı gasp

ATM'ye para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren soyguncular para yüklü zırhlı aracı kaçırdı

29 Nisan 2014 10:10

Gaziosmanpaşa'da, bir bankanın ATM'lerine para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren soyguncular, para yüklü zırhlı aracı kaçırdı. Terk edilmiş halde bulunan araçtaki paranın akıbeti ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Yıldıztabya Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir bankaya ait ATM'ye para yüklemesi yapan zırhlı aracın yanına gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, 2 güvenlik görevlisini silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Soyguncular güvenlik görevlilerinin silahlarına el koydu. Şüpheliler güvenlik görevlilerini bankamatiğin kabinine kilitleyerek içinde para kasası bulunan 34 JD 2523 plakalı zırhlı aracı gasp etti.

Olayın ardından ihbar üzerine söz konusu ATM'nin yanına gelen polis ekipleri burada bulunan 2 güvenlik görevlisini kurtardı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri zırhlı aracı olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ATM'de inceleme yaptı. Zırhlı nakil aracı inceleme için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne getirildi. Gasp edilmeden önce araçta bulunduğu belirtilen 2 milyon TL'nin çalınıp çalınmadığı ise açıklanmadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 

ETİKETLER

para yüklü araçgaspzırhlı araçgaziosmanpaşabankaatmsoygunculargüvenlik görevlilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24