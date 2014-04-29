Para yüklü zırhlı araca silahlı gasp

Gaziosmanpaşa'da, bir bankanın ATM'lerine para yüklemesi yapan güvenlik görevlilerini etkisiz hale getiren soyguncular, para yüklü zırhlı aracı kaçırdı. Terk edilmiş halde bulunan araçtaki paranın akıbeti ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Yıldıztabya Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir bankaya ait ATM'ye para yüklemesi yapan zırhlı aracın yanına gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, 2 güvenlik görevlisini silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Soyguncular güvenlik görevlilerinin silahlarına el koydu. Şüpheliler güvenlik görevlilerini bankamatiğin kabinine kilitleyerek içinde para kasası bulunan 34 JD 2523 plakalı zırhlı aracı gasp etti.

Olayın ardından ihbar üzerine söz konusu ATM'nin yanına gelen polis ekipleri burada bulunan 2 güvenlik görevlisini kurtardı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri zırhlı aracı olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ATM'de inceleme yaptı. Zırhlı nakil aracı inceleme için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne getirildi. Gasp edilmeden önce araçta bulunduğu belirtilen 2 milyon TL'nin çalınıp çalınmadığı ise açıklanmadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.