Zırhlı araç çarpması sonucu ölen genç ile ilgili dava ağır ceza mahkemesinde görülecek

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır\'da 10 Şubat 2013 tarihinde zırhlı araçla çarparak 19 yaşındaki Şahin Öner\'in ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.K.\'nin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Türkiye\'ye getiriliş yıl dönümü bahanesiyle düzenlenen protesto gösterisi sırasında çıkan olaylar sırasında, Şahin Öner ağır yaralandı. Yaralandıktan sonra zırhlı araçla polis merkezine götürülen ve bir süre bekletildikten sonra ambulansla hastaneye sevk edilen Öner, yolda öldü. Dönemin Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şahin Öner\'in el yapımı patlayıcının infilak etmesi, ailesi ise çocuklarının zırhlı aracın çarpması sonucu öldüğünü söyledi. Hazırlanan otopsi raporunda, Öner\'in araç dışı trafik kazasına ve göğüs ezilmesine bağlı göğüs iç kanaması nedeniyle öldüğü ve üzerinde patlayıcı izi tespit edilmediği belirtildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şahin Öner\'e çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen zırhlı aracın sürücüsü polis memuru S.K.\'nin \'Taksirle ölüme neden olma\' suçundan 2-6 yıl hapis ile yargılanması istendi. Öner\'i ağır yaralıyken polis merkezine götüren zırhlı aracın sürücüsü polis memuru R.Ü. hakkında sehven soruşturma açıldığını belirten savcılık, suç oluşturabilecek bir eylemi olmadığı gerekçesiyle şüpheli yönünden takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği\'ne yapılan itirazın reddedilmesi üzerine, Öner Ailesi\'nin avukatları Anayasa Mahkemesi\'ne başvuru yaptı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

Zırhlı araçla çarparak Şahin Öner\'in ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.K.\'nin tutuksuz yargılanmasına, olaydan 4 yıl sonra 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı.

Davanın geçen Haziran ayında yapılan ilk duruşmasında Öner Ailesi\'nin avukatları; Abdullah Zeytun ve Rahşan Bataray Saman, işlenen suçun \'Kasten öldürme\' olduğunu ifade ederek, yargılamanın kesilip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi. Avukatların isteği üzerine ara karar veren mahkeme, olayın \'Kasten öldürme\' suçunu oluşturabileceği kanaatine varıldığından görevsizlik kararı vererek, dosyanın üst dereceli ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

AĞIR CEZADA YARGILANSIN

Görevsizlik kararı ile gönderilen dosyayı inceleyen Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis S.K. ile Şahin Öner arasında eskiye dayalı bir husumet bulunmadığını gerekçe

göstererek, eylemin \'Kasten öldürme\' değil, \'Taksirle öldürme\' suçunu oluşturduğunu belirtip, karşı görevsizlik kararı verdi.

Karşı görevsizlik kararı veren 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeler arasındaki olumsuz yetki uyuşmazlığının çözülmesi ve yargı yerinin belirlenmesi için dosyayı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne gönderdi. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10\'uncu Ceza Dairesi, sanık polis S.K.\'nin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

\"İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılın suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının kaldırılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesine kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.\"

Gaziantep\'teki mahkeme kararı ardından dosyanın gönderildiği Diyarbakır 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi hazırlık duruşmasını yaptı. Hazırlık duruşmasında davanın ilk duruşmanın 15 Şubat 2018 tarihinde yapılmasına karar veren mahkeme, sanığın duruşmada hazır edilmesi için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne talimat yazılmasına hükmetti.



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