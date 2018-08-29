Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur maçları tamamlandı

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci tur maçları dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği turda sonuçlar şöyle;

Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK: 1 - 0

Karadeniz Ereğli Belediye - 1074 Çankırıspor: 3 - 2

Yeni Amasyaspor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3 - 1

Sinpospor - Ünye 1957: 4 - 2 (Penaltılarla)

Kilis Belediyespor - Diyarbakır Yolspor: 3 - 2

Iğdır Es Spor - Ağrı 1970 SK: 1 - 0

Serhat Ardahan - Sarıkamış Gençlerbirliği: 0 - 3

Yüksekova Belediyespor - Muş Menderesspor: 2 - 0

Bitlis Özgüzeldere - Mardin BŞBld.: 2 - 1

1955 Batman Belediyespor - Siirt İl Özel İdare: 3 - 4 (Penaltılarla)

Dersim 62 Spor - Karlıova Yıldırımspor: 4 - 1

68 Aksaray Belediyespor - Mut İdmanyurdu Belediye: 2 - 1

Gaziosmanpaşa - Edirnespor: 1 - 0

Çengelköyspor - Çerkezköy 1911: 2 - 0

Altınova Belediyespor - Çayırovaspor: 3 - 4

Bozüyük Vitraspor - Belediye Derincespor: 3 - 2

Maltepespor - Beylerbeyi: 1 - 0

Yeniçağaspor - Bartınspor: 0 - 2

Kütahyaspor - Ödemiş Spor: 3 - 2

Bucak Bld.Oğuzhan - Bigaspor: 2 - 1

Isparta Davrazspor - Denizli Kale Belediye: 0 - 1