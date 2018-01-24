Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:
ZTK ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR
30 OCAK SALI
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği
31 OCAK ÇARŞAMBA
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
20.30 Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe
1 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Atiker Konyaspor - Galatasaray - Konya Büyükşehir Belediye
ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR
6 ŞUBAT SALI
20.30 Gençlerbirliği - Beşiktaş
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA
18.30 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor
20.30 Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor
8 ŞUBAT PERŞEMBE
20.30 Galatasaray - Atiker Konyaspor
İSTANBUL / DHA