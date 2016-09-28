T24 LogoT24 Logo
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları belli oldu!

Galatasaray, Dersimspor ile Trabzonspor da Çorumspor ile eşleşti

28 Eylül 2016 17:45

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde Galatasaray Dersimspor ile, Trabzonspor Çorum Belediyespor ile eşleşti. 

Galatasaray, maçı TT Arena'da oynanacakken Trabzonspor Çorum deplasmanına gidecek.

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.


Kura çekim töreninde TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFT Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kura çekimine katılan kulüplerin temsilcileri yer aldı.

Maçlar 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak. 

İşte 3. tur eşleşmeleri...

Sivasspor - Buğsaş Spor
Pendikspor - Gençlerbirliği
Bursaspor - Yomraspor
İnegölspor - Sarıyer
Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor
24 Erzincaspor - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Bucaspor
Yeni Amasyaspor - Denizlispor
Elazığspor - Ofspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor
Gaziantepspor - Düzyurtspor
Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü
Çaykur Rizespor - Fethiyespor
Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor
Samsunspor - Menemen Belediyespor
Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor
Afjet Afyonspor - Ümraniyespor
Kasımpaşa - Kahramanmaraş Spor
Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlik Spor
Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - Göztepe
Boluspor - El Aziz Belediyespor
Aydınspor 1923 - Antalyaspor
Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor

 

 

ETİKETLER

Ziraat Türkiye Kupasıkura çekimiGalatasarayBeşiktaşTrabzonsporFenerbahçeDersimspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24