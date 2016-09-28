Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde Galatasaray Dersimspor ile, Trabzonspor Çorum Belediyespor ile eşleşti.

Galatasaray, maçı TT Arena'da oynanacakken Trabzonspor Çorum deplasmanına gidecek.

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.



Kura çekim töreninde TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFT Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kura çekimine katılan kulüplerin temsilcileri yer aldı.



Maçlar 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak.

İşte 3. tur eşleşmeleri...

Sivasspor - Buğsaş Spor

Pendikspor - Gençlerbirliği

Bursaspor - Yomraspor

İnegölspor - Sarıyer

Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor

24 Erzincaspor - Yeni Malatyaspor

Kayserispor - Bucaspor

Yeni Amasyaspor - Denizlispor

Elazığspor - Ofspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor

Gaziantepspor - Düzyurtspor

Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü

Çaykur Rizespor - Fethiyespor

Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor

Samsunspor - Menemen Belediyespor

Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor

Afjet Afyonspor - Ümraniyespor

Kasımpaşa - Kahramanmaraş Spor

Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlik Spor

Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük - Göztepe

Boluspor - El Aziz Belediyespor

Aydınspor 1923 - Antalyaspor

Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor