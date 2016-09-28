Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde Galatasaray Dersimspor ile, Trabzonspor Çorum Belediyespor ile eşleşti.
Galatasaray, maçı TT Arena'da oynanacakken Trabzonspor Çorum deplasmanına gidecek.
2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekim töreninde TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFT Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kura çekimine katılan kulüplerin temsilcileri yer aldı.
Maçlar 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak.
İşte 3. tur eşleşmeleri...
Sivasspor - Buğsaş Spor
Pendikspor - Gençlerbirliği
Bursaspor - Yomraspor
İnegölspor - Sarıyer
Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor
24 Erzincaspor - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Bucaspor
Yeni Amasyaspor - Denizlispor
Elazığspor - Ofspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor
Gaziantepspor - Düzyurtspor
Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü
Çaykur Rizespor - Fethiyespor
Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor
Samsunspor - Menemen Belediyespor
Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor
Afjet Afyonspor - Ümraniyespor
Kasımpaşa - Kahramanmaraş Spor
Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlik Spor
Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük - Göztepe
Boluspor - El Aziz Belediyespor
Aydınspor 1923 - Antalyaspor
Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor