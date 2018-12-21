T24 LogoT24 Logo
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kuraları çekildi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -  Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi,  TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi

21 Aralık 2018 14:17

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) - 

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi,  TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. 
5\'inci Tur\'u geçen 16 takımın katıldığı ve çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde: 
Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor 
Ümraniyespor - Fenerbahçe 
Kayserispor - Akhisarspor 
Boluspor - Galatasaray 
Medipol Başakşehir - Hatayspor 
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa 
Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok 
Antalyaspor - Göztepe 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kuraların çekilmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa AKINKaanTürkiye Kupası SonTuruHasan Doğan Milli Takımlar KampEğitim TesisleriKuraTFF YönetimKuruluAli Düşmez TFF Genel Sekreter YardımcısıTFF Maç Planlama Müdürü Besim YalçınTurZiraat Türkiye Kupası Son
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24