Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="news-spot">Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Kupadaki çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 15.00'te çekilecek.</p>\n<div class="news-footer">\n<div class="author">Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u elediği mücadele sonrasında son bilet de sahibini buldu. Kupada son 8 takım arasında Süper Lig’de 6, TFF 1. Lig’den ve TFF 2. Lig’den birere takım kaldı.</div>\n<div class="author">\n<h2>Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek takımlar;</h2>\n<p><strong>Seri başı:</strong> Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor</p>\n<p><strong>Seri başı olmayan:</strong> Alanyaspor, Erzurumspor, Kırklarelispor, Sivasspor</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>