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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

24 Ocak 2020 09:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Kupadaki çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 15.00'te çekilecek.

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’u elediği mücadele sonrasında son bilet de sahibini buldu. Kupada son 8 takım arasında Süper Lig’de 6, TFF 1. Lig’den ve TFF 2. Lig’den birere takım kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek takımlar;

Seri başı: Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor

Seri başı olmayan: Alanyaspor, Erzurumspor, Kırklarelispor, Sivasspor

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