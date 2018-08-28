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Spor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı

İSTANBUL,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur karşılaşmaları bugün oynanan iki maçla başladı

28 Ağustos 2018 21:38

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci tur karşılaşmaları bugün oynanan iki maçla başladı.
Günün ilk mücadelesi Karaman Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynandı. Ev sahibi ekip 80\'inci dakikada Hakan Bahran\'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2\'nci tura yükseldi. 
Günün ikinci karşılaşmasında ise Karadeniz Ereğli Belediye\'nin konuğu 1074 Çankırıspor oldu. İki takım Ereğli Beyçayır Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz Ereğli Belediye mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
 

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