Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı

İSTANBUL,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci tur karşılaşmaları bugün oynanan iki maçla başladı.

Günün ilk mücadelesi Karaman Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynandı. Ev sahibi ekip 80\'inci dakikada Hakan Bahran\'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası\'nda 2\'nci tura yükseldi.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Karadeniz Ereğli Belediye\'nin konuğu 1074 Çankırıspor oldu. İki takım Ereğli Beyçayır Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz Ereğli Belediye mücadeleden 3-2 skorla galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

