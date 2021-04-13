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Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu!

13 Nisan 2021 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin 18 mayısta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi”

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