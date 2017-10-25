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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda günün toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı

25 Ekim 2017 01:22

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı.
Günün sonuçları ve bir üst tura yükselen takımlar şöyle;
Sarıyer - Adana Demirspor: 2-2 (Penaltılarda 5-3 kazanan Adana Demirspor tur atladı)
Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor: 0 - 1 (Antalyaspor tur atladı)
Altınordu - Kars 36 Spor: 0 - 1 (Kars 36 Spor tur atladı)
Kasımpaşa - Niğde Belediyespor: 5 - 1 (Kasımpaşa tur atladı)
Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2 - 0 (Aytemiz Alanyaspor tur atladı)
Fethiyespor - Adanaspor: 1 - 2 (Adanaspor tur atladı)
Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor: 1 - 0 (Kahramanmaraşspor tur atladı)
Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24 Erzincanspor: 6 - 0 (Teleset Mobilya Akhisarspor tur atladı)

İSTANBUL / DHA

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