Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda günün toplu sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı.

Günün sonuçları ve bir üst tura yükselen takımlar şöyle;

Sarıyer - Adana Demirspor: 2-2 (Penaltılarda 5-3 kazanan Adana Demirspor tur atladı)

Etimesgut Belediyespor - Antalyaspor: 0 - 1 (Antalyaspor tur atladı)

Altınordu - Kars 36 Spor: 0 - 1 (Kars 36 Spor tur atladı)

Kasımpaşa - Niğde Belediyespor: 5 - 1 (Kasımpaşa tur atladı)

Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2 - 0 (Aytemiz Alanyaspor tur atladı)

Fethiyespor - Adanaspor: 1 - 2 (Adanaspor tur atladı)

Kahramanmaraşspor - Çaykur Rizespor: 1 - 0 (Kahramanmaraşspor tur atladı)

Teleset Mobilya Akhisarspor - Anagold 24 Erzincanspor: 6 - 0 (Teleset Mobilya Akhisarspor tur atladı)

İSTANBUL / DHA