Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da günün toplu sonuçları

İSTANBUL / DHA
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçlarında bugün alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar şöyle;
fspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - 3 (Evkur Yeni Malatyaspor tur atladı)
Orhangazi Belediyespor - Şanlıurfaspor: 0-0 (Penaltılarda 3-0 Orhangazi Belediyespor tur atladı)
Eyüpspor - Gümüşhanespor: 4 - 2 (Eyüpspor tur atladı)
İstanbulspor - Afjet Afyonspor: 4 - 3 (İstanbulspor tur atladı)
Batman Petrolspor - Denizlispor: 2 - 1 (Batman Petrolspor tur atladı)
Çorum Belediyespor - Trabzonspor: 0 - 6 (Trabzonspor tur atladı)
Elazığspor - Sivas Belediyespor: 0 - 1 (Sivas Belediyespor tur atladı)
Gençlerbirliği - Tuzlaspor: 3 - 0 (Gençlerbirliği tur atladı)
Demir Grup Sivasspor - Kızılcabölükspor: 3 - 1 (Demir Grup Sivasspor tur atladı)
Bucaspor - Amed Sportif: 2 - 1 (Bucaspor tur atladı)
Gazişehir Gaziantep FK - Ankara Demirspor: 1 - 2 (Ankara Demirspor tur atladı)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tire 1922: 2 - 0 (B.B. Erzurumspor tur atladı)
Osmanlıspor - Ottocool Karagümrük: 5 - 0 (Osmanlıspor tur atladı)