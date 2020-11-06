Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, Sivas Belediyespor ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele Ülker Stadı'nda olacak.
Tek maç sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kura çekimi sonucunda 52 takımdan 26'sı seri başı oldu ve maçlarda ev sahibi avantajını elde etti.
4 turda maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Adana Demirspor - Afyonspor
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor
Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - 24Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Boluspor - Kahramanmaraşspor
Denizlispor - Turgutluspor
Hatayspor - Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor