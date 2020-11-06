Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, Sivas Belediyespor ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele Ülker Stadı'nda olacak.

Tek maç sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. Kura çekimi sonucunda 52 takımdan 26'sı seri başı oldu ve maçlarda ev sahibi avantajını elde etti.

4 turda maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Adana Demirspor - Afyonspor

BB Erzurumspor - Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor - Uşakspor

İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

Göztepe - Kırklarelispor

Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Ankaraspor - Muğlaspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor

Konyaspor - Manisa FK

Altınordu - Çorum FK

Kasımpaşa - 24Erzincanspor

Adanaspor - Sakaryaspor

Boluspor - Kahramanmaraşspor

Denizlispor - Turgutluspor

Hatayspor - Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

Giresunspor - Niğde Anadolu FK

Bursaspor - 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Antalyaspor - Pendikspor

Eskişehirspor - Kastamonuspor

Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor