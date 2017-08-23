Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Kura çekimi yapıldı

İSTANBUL,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Tur Kura Çekimi, bugün Orhan Saka Amatörler Evi\'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı.

1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig\'den 45 olmak üzere toplam 66 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu\'nda maçlar 29-30 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak.

ALİ DÜŞMEZ:\" KUPA, TÜRKİYE\'Yİ KUCAKLIYOR\"

Kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şu ifadeleri kullandı: \"Her şeyden önce Ziraat Türkiye Kupası\'nın tüm Türkiye\'yi kucaklaması çok önemli. Hakkari\'den Edirne\'ye, Sinop\'tan Adana\'ya kadar 81 ilimizde Ziraat Türkiye Kupası tüm takımların katılımıyla yapılmakta. Bu durum bizim yönetimimiz döneminde olmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu çeşitli konularda hep konuşuluyor ama kamuoyunda Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yaptığı çok değerli işler es geçiliyor. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Türkiye Kupası\'nın Cumhuriyet Tarihi\'nde ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapılmasıdır. Bu durum çok önemlidir. Yıllarca amatör futbola ait olan 90 bin kişilik bir nüfusu dışarıda bırakılan bir yapı oluşturulmuş. Biz spor yaptığımız yıllarda İngiltere\'de bunları hep görürdük. Amatör bir takım Liverpool ile eşleşirdi. Hayran kalırdık. Çok şükür ki o resmi Türkiye\'ye yaşatmış bir Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu\'nun mensubuyum. BAL Ligi ile başlamış bu süreç 2. Tur\'da 66 takımla devam edecek. Yeni bir statü var. Dün oynanan maçların 5\'inde canlı yayın vardı. Büyük bir teveccüh gördü. İlk defa içinde amatör takımların olduğu 5 Ziraat Türkiye Kupası maçı naklen yayında verildi. Çok da büyük bir katılım oldu. Yayıncının da çok mutlu olduğunu duyduk. Bu arada ben başta Yıldırım Demirören başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun selamlarını da paylaşmak istiyorum. Bu statü umarım hayırlara vesile olur. Centilmence bu oyuna çok daha güzellikler katılır umarım. Neticede Ziraat Türkiye Kupası\'nın Türkiye\'yi kucaklaması çok büyük bir kazanım. Türk futbolu adına amatörler ile profesyonellerin buluşması ikinci bir kazanım. Naklen yayınların amatör sporlara girmesi de çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak kazanımları büyütmeye çalıştığımızı herkesin bilmesini istiyorum. Turkuvaz Medya Grubu\'na teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Canlı yayınlarda, programlarda alt liglere yer vererek çok büyük katkı sağlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.\"

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bayrampaşa - Halide Edip Adıvarspor

Anadolu Bağcılar SK - Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Darıca gençlerbirliği - Gölcükspor

Düzcespor - Kocaelispor

Edirnespor - Dardanelspor

Tekirdağspor - Ergene velimeşespor

Orhangazi Belediyespor - Altınova Belediyespor

Karacabey Birlik Spor - Yeşil bursa a.Ş.

Tire 1922 Spor - Turgutluspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bergama Belediyespor

TKİ Tavşanlı Linyitspor - Kızılcabölükspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kemerspor 2003

Muğlaspor - Aydınspor 1923

Yeni altındağ Belediyespor - Bartınspor

Ankara Demirspor - Ankara Adliyespor

Sinopspor - Erbaaspor

Yozgatspor 1959 - Çorum Belediyespor

Kayseri Erciyesspor - Nevşehir Spor Gençlik

68 Aksaray Belediyespor - Kozan Belediyespor

Payasspor - Kırıkhanspor

Osmaniyespor - Erzin Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu - Ş.Urfa Karaköprü BLD.Spor

Baysal İnşaat Düzyurtspor - Artvin Hopaspor

Of Spor - Yomraspor

1461 Trabzon - Arsinspor

Bayburt Grup Özel İdare - Pazarspor

12 Bingölspor - Anagold 24Erzincanspor

Elaziz Belediyespor - Diyarbekir Spor

Kars 36 Spor - Muş Spor FC

Ağrı 1970 Spor - Van Büyükşehir Belediyespor

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Batman Petrol Spor

Cizre Spor - Yüksekova Belediyespor